Украинцам работать в Германии станет легче: какие изменения готовят власти

В Германии могут ускорить признание профессиональной квалификации украинцев.

Министерство образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер заявило, что федеральные земли должны изменить и ускорить условия получения профквалификации для украинцев.

Об этом сообщает DW.

По словам министра, украинские беженцы должны быстрее устраиваться в стране и находить себе работу. В частности, государство должно поддерживать желание беженцев работать.

Штарк-Ватцингер отметила, что упрощения должны приниматься согласованно во всех федеральных землях.

Кроме того, министерство рассматривает возможность давать профквалификацию украинцам уже после того, как они устроятся на работу. В то же время для того, чтобы работать в Германии, нужно минимально знать язык. И для этого власти Германии поддерживают бесплатные онлайн-курсы в образовательных центрах для взрослых.

По данным на начало мая, в школах ФРГ обучаются 90 тысяч украинских детей.

Министр отметила, что сейчас Германия сотрудничает с Украиной для того, чтобы украинские дети получили немецкий аттестат об окончании школы. Также работа идет, чтобы для украинских школьников проводились онлайн-уроки из Украины, кроме уроков в немецких школах.

"Остается надеяться, что война закончится в ближайшем будущем и возврат будет возможным. Но мы также должны подготовиться к тому, что они останутся с нами дольше", — сказала министр.

Напомним, Украину может ожидать демографический кризис из-за выезда за границу большого количества женщин и детей.

В Луцке местные организации устраивают развлекательные квесты для детей-беженцев

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