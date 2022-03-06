Украинцам разрешили использовать денежную компенсацию за "пакет малыша" на любые товары

Также семьи смогут получить денежную компенсацию «пакета малыша» по упрощенному порядку.

Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, позволяющее семьям во время военного положения использовать средства денежной компенсации «пакета малыша» на любые необходимые товары.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

"Война не останавливает жизнь. Прямо сейчас в украинских семьях рождаются дети, а это значит – нация живет! Мы понимаем, что сейчас семьям средства могут понадобиться на еду, лекарства, топливо для того, чтобы переместиться в безопасное место. И это – вопрос жизни и здоровья новорожденного ребенка. Поэтому мы сняли ограничения на использование средств денежной компенсации «пакета малыша» на весь период военного положения плюс один месяц после его завершения», — отметила она.

В то же время, по ее словам, не применяется требование использовать средства денежной компенсации «пакета малыша» в течение 12 месяцев. Если раньше банки возвращали в бюджет неиспользованный семьями остаток через 12 месяцев после перечисления средств на карту, то сейчас средства остаются у семей, и они могут их использовать в течение военного положения плюс один месяц без ограничения.

"Мы также понимаем, что семьям может быть сложно открыть новый текущий счет со специальным режимом использования, чтобы получить на него средства компенсации. Поэтому мы разрешили перечислять их на любой счет семьи, уже открытый в АО КБ «ПриватБанк», — отметила Лазебная.

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Также министр проинформировала, что кроме вышеупомянутого принятое правительством решение поможет семьям во время военного положения получить денежную компенсацию «пакета малыша» по упрощенному порядку, который учитывает возможные непредвиденные обстоятельства родов и временное перемещение семей.

В частности, решение о назначении денежной компенсации единовременной натуральной помощи «пакета малыша» принимается структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций/районных военных администраций, исполнительным органом городского совета.

Для ее получения родитель должен подать заявление с копией свидетельства о рождении и справкой из роддома о неполучении натуральной помощи «пакет малыша».

Если свидетельства о рождении нет, то к заявлению достаточно приложить копию документа, подтверждающего факт рождения ребенка в учреждении здравоохранения или вне его.

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При отсутствии родителей заявление могут подать патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка. В таком случае к заявлению они прилагают:

• копию решения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского совета или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);

• копию решения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского совета об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя или в детский дом семейного типа, или приемной семьи (для семьи патронатного воспитателя, приемной семьи или детского дома семейного типа);

Заявление необходимо подать лично по месту жительства/нахождения/обращения получателя. Заявление и документы могут быть поданы в исполнительный орган сельского, поселкового совета, центр предоставления административных услуг.

Напомним, что "ковидную" тысячу полностью вакцинированным гражданам Украины также можно тратить на любые продукты или товары, где принимают расчет картой.

Кроме того, эти средства можно отправить в помощь ВСУ.