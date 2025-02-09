Украинцам советуют носить бумажные документы о бронировании: в чем причина

Из-за возможных сбоев в системе нужно иметь документы о бронировании.

Украинцам желательно носить с собой бумажные документы о бронировании, если система, где есть данные о бронировании, не работает.

Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко в Telegram.

"Я бы советовал с собой носить бумажные документы по бронированию", — говорится в сообщении.

Как известно, 8 февраля произошел сбой в работе приложения "Резерв+" высокой нагрузкой на систему BankID, что повлекло за собой проблемы с авторизацией.

Напомним, заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила некоторые подробности. По ее словам, с ночи все привлечены, чтобы проработать запросы и приложение снова корректно работал.

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