Украинцам в Польше наконец-то дали разъяснение о повторном пересечении границы после 90 дней безвиза: какие теперь условия

У граждан Украины, которые, убегая от войны, уже провели в Польше 90 дней и более, возникают сложности с повторным пересечением границы в соседнюю страну. В консульстве дали разъяснения по этому поводу.

В посольство Украины в Польше поступило немало сообщений от украинцев, которые уже пробыли в стране более 90 дней из-за войны, и хотят краткосрочно поехать на Родину, но испытывают трудности с повторным пересечением границы. Посольство обратилось за разъяснением к польской стороне.

Об этом говорится в сообщении Консульства Украины в Гданьске.

"Посольство Украины в Польше провело консультации с Министерством внутренних дел и администрации Польши, по результатам которых польская сторона проинформировала об этом. Согласно ст. 2 п. 1 Закона Республики Польша "О предоставлении помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства" пребывание всех граждан Украины, прибывших на законных основаниях на территорию Республики Польша в связи с военными действиями в Украине после 24 февраля 2022 года и во время пограничного контроля задекларировали намерение остаться в Польше, считается легальным в течение 18 месяцев, с 24 февраля 2022 года (получая так называемый статус убежища)", — сообщили в Консульстве.

Также читайте Из Украины за сутки выехали 32 тысячи человек: какие сегодня очереди на границах

Такой категории соотечественников для своей легализации рекомендуют оформить специальный номер PESEL UKR в местной администрации по месту жительства.

Такие лица имеют также право выезжать из Польши и вернуться при условии, что срок выезда составляет не более одного месяца. В то же время выезды на меньший промежуток времени не принимаются во внимание, несмотря на их количество или продолжительность.

Что касается въезда в Украину и возвращения в Польшу украинцев, которые уже находятся в Польше, убегая от войны, то во время въезда в соседнюю страну каждый украинец должен проинформировать польского пограничника о цели своего въезда.

"Если гражданин Украины декларирует, что прибыл в Польшу, убегая от войны в Украине, то в случае положительного решения полномочного лица пограничной службы Польши (в большинстве случаев так и происходит) он получает право на въезд и статус", — говорят в посольстве.

В то же время, если украинцы едут в Польшу не через войну, а их въезд имеет признаки регулярного пограничного движения, такие лица подлежат пограничному контролю на принципах, определенных в Шенгенском кодексе о границах (наличие биометрического паспорта и соблюдение коридора пребывания до 90 дней в течение 180 дней).

"В ситуации, когда украинец не декларирует въезд в связи с военными действиями на территории Украины и уже использовал разрешенный срок пребывания, он не имеет правовых оснований для въезда", — говорится в сообщении.

Гражданин Украины, полностью использовавший разрешенный срок пребывания, может заявить о въезде в Польшу в связи с военными действиями на территории Украины, что обусловит дополнительное изучение его заявки на основании ст. 32 Закона об иностранцах и, при условии положительного рассмотрения, ему может быть разрешен въезд на территорию Польши.

"Таким образом, надеемся, что предоставленные разъяснения Вам пригодятся и обращаем внимание, что окончательное принятие решения о пропуске гражданина Украины на территорию Республики Польша или отказ во въезде остается исключительно за Пограничной службой Республики Польша", — добавили в Консульстве .

Напомним, в Польше "взялись" за украинцев, получающих соцвыплаты, сотни людей уже потеряли их.

Читайте также: