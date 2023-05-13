Украинцам в разы снизили компенсацию за поврежденное жилье: кто может получить деньги

Оформить карту для получения выплаты можно в одном из пяти банков-партнеров.

Украинцам снизят максимально возможный размер компенсации за поврежденное жилье в рамках программы "Восстановление". Такое решение принял Кабмин 12 мая.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram

Отмечается, что сумма была снизена в несколько раз, а также получить деньги смогут далеко не все украинцы.

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Как получить государственную помощь в восстановлении поврежденного жилья:

Подать заявку о поврежденном имуществе в приложении или через портал Действие; Открыть счет естьВосстановление в банке (до или при подаче заявления); Заполнить форму о получении помощи через Действие; Ожидайте звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы пособия; Дождаться в Действии уведомления о вынесении решения комиссией; Получить деньги на карту есть Восстановление.

Как получить карту естьВосстановление?

Оформить карту для получения выплаты можно в одном из пяти банков-партнеров. Этот список будет постепенно расширяться, а актуальный перечень будет указан в Действии при подаче заявки.

Для оформления карты в ПриватБанке необходимо:

скачать или обновить уже скаченное приложение Приват24;

открыть вкладку "Кошелек";

нажмите меню "Добавить" и выбрать карту.

Кто имеет право на государственную помощь?

По словам главы Минцифры Михаил Федоров, на первом этапе средства в рамках есть Восстановление получат те люди, чье жилье пригодно для жизни, но нуждается в косметическом ремонте.

"В дальнейшем программу планируют масштабировать, чтобы помощь смогли получить люди, чьи дома были полностью уничтожены в результате агрессии РФ. Также не могут рассчитывать на выделение средств те люди, которые самостоятельно отремонтировали жилье. Им планируют возместить ущерб за счет военных репараций от России – для этого нужно хранить чеки, фото и публикации в СМИ по поводу поврежденного жилья", — говорится в сообщении.

В то же время президент считает, что государство должно дать деньги и тем гражданам, кто смог своими силами восстановить поврежденное жилье.

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