Украинцам в Варшаве изменили точку выдачи PESEL: что произошло и где его можно получить

Украинцам в Варшаве изменили точку выдачи PESEL: что произошло и где его можно получить

В польской Варшаве с 25 апреля украинцам будут предоставлять номера PESEL только в одном пункте.

Беженцам из Украины в Варшаве с сегодняшнего дня больше недоступно предоставление PESEL в ужендах столичных микрорайонов или мобильных пунктах.

Об этом сообщает на pap.pl.

Такое решение было принято в столичном муниципалитете, чтобы разгрузить работу ужендов варшавских микрорайонов и дать им возможность сосредоточиться на предоставлении постоянных услуг всем жителям Варшавы.

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Согласно обновлению получить "Песель" в Варшаве теперь можно будет только в пункте на Национальном стадионе (Stadion PGE Narodowy).

Пункт для беженцев из Украины на Национальном стадионе работает 7 дней в неделю с 8:00 до 16:00 (кроме 1, 2, 3 мая). Там могут принимать до 3 тысяч посетителей в сутки.

С 16 марта уже около 90 тысяч беженцев из Украины получили там номера PESEL. Кроме того, в этом пункте украинцы также могут подать заявки на получение ежемесячного пособия на детей от ZUS.

Напомним, в Польше нашли работу 77 тысяч беженцев из Украины.

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