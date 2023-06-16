Украинцам возместят 11,6 тысяч гривен: кто может ожидать выплаты

Выплатой пострадавшим займутся Херсонская и Николаевская областные военные администрации.
Украинцы, пострадавшие в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, получат денежную выплату в размере 11 600 грн. Она состоит из двух частей: 5000 грн. от государства и еще 6600 грн. от ООН.
Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщили Минреинтеграции.
В частности, выплатой пострадавшим займутся Херсонская и Николаевская областные военные администрации.
"Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5000 грн", – говорится в сообщении.
В целом правительство предоставило этим ОВА почти 565 млн гривен на финансирование выплат.
"Кроме того, по общей договоренности с нашими партнерами всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь от Международной организации по миграции ООН. Она будет составлять 6600 грн на человека", — добавили в министерстве.
Добавим, что в Украине объединят несколько видов социальных выплат, а также проверят, насколько целесообразно выплачивать ту или иную помощь.
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