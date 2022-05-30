Украинцев готовят к более прохладным батареям зимой и уменьшению температуры в квартирах

Украинцев готовят к более прохладным батареям зимой и уменьшению температуры в квартирах

Из-за больших цены на газ и энергоносители, которые только продолжают расти, придется экономить, а затем уменьшить использование этого сырья.

Хотя в Украине значительно уменьшилось количество газа, который используют и граждане и бизнес, и будет возможность пройти этот отопительный сезон за счет собственной добычи, но экономить все же придется, об этом заявила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире «Единого марафона» в слоте. ТСН.

Она добавила, что собственного газа хватит и для бизнеса, если потребуется, то его можно будет покупать самостоятельно. Впрочем, цены сейчас очень высокие на международных рынках на газ, отметила советница, и нет тенденции уменьшения этой цены.

«Эта кривая идет вверх – повышаются цены как на горючее, так и не энергоносители, так и на продовольствие», — подчеркнула она.

Именно поэтому придется очень экономить и особенно в отопительный сезон, так что в квартирах украинцев станет прохладнее.

«В этом году мы будем вынуждены немного экономить. Уменьшать температуры в домах и проходить эту зиму так, как ее проживают европейцы – не с температурой 22 в домах, а температуру должны уменьшить до 19, максимум 20 градусов. Как живут все европейцы и немного экономить», — отметила Зеркаль.

Она призвала к этому также сознательно подходить и понимать, что сейчас живем во времена не только войны, но и высоких цен на энергоносители.

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