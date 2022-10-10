Украинцев из-за атак РФ ждут веерные отключения электричества: когда и как долго они будут продолжаться

Веерные отключения электричества в Украине в связи с массированными обстрелами РФ могут быть в течение нескольких дней.

Стабильное электроснабжение после массированных ракетных ударов РФ для всех потребителей планируется возобновить в течение нескольких дней, поэтому может потребоваться дополнительное ограничение потребления электричества.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Он уточнил, что это будут контролируемые ограничения потребления и они будут временными – на "несколько часов, не больше".

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"Сегодня и, возможно, несколько следующих дней все же понадобится дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, работающим 24/7, восстановить электросеть и как можно быстрее обеспечить надежное электроснабжение... Это абсолютно стабильный и безопасный для энергосистемы процесс, который призван сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей", – сказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" сообщил, что сейчас в большинстве областей электроснабжение восстановлено полностью или почти полностью, еще в пяти продолжаются восстановительные работы.

"Ожидаем, что в ближайшие часы и дни сможем восстановить надежное энергоснабжение для всех потребителей", — добавил глава "Укрэнерго".

Украина под обстрелами России

С утра 10 октября россияне наносили мощные ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам. Оккупанты бомбили Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.

Среди гражданских есть погибшие. В результате атак в ряде областей возникли проблемы с электроснабжением.

Всего в течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. ПВО уничтожило 56 воздушных целей: 43 крылатых ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, россияне 10 октября ударили ракетами в 12 областях и Киеве, погибли 11 человек. В ГСЧС рассказали о последствиях российского террора в Украине.

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