Украинцев не могут вызывать в военкомат по телефону: суд оправдал призывника

Суд оправдал призывника, вызванного в военкомат по телефону. Как это было, читайте в материале ТСН.ua

Согласно статье об уклонении от мобилизации украинские суды выносят и оправдательные приговоры. Такой случай произошел в Черкасской области, где судом был оправдан мужчина, не прибывший в военкомат по звонку. Об этом сообщается в реестре судебных решений.

В прошлом году мужчина, имеющий воинское звание рядовой, прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе.

Работник военкомата позвонил ему и сообщил, чтобы мужчина пришел с вещами в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

Мужчина рассказал, что собирался прийти, однако ему позвонили по телефону снова и сказали, что ехать уже никуда не нужно. Сотрудники военкомата говорят, что после первого звонка ему не могли дозвониться. Перед этим ему вручалась повестка, но на другие даты.

В отношении призывника правоохранители открыли уголовное производство по ст. 336 УК Украины.

Рассмотрев дело, суд отметил, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК и СП).

Однако вызов военнообязанного произошел иным способом, чем определен законом. В этой связи суд оправдал призывника.

Судебный приговор

Судебный приговор

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