Украинцев не запугать: в ГПСУ сообщили, сколько людей уехали за границу в дни массированных обстрелов РФ

После ракетных обстрелов России в Украине 10-11 октября массового выезда украинцев за границу нет.

Из Украины в течение 10-11 октября, когда россияне массированно обстреливали регионы, выехали не больше граждан, чем вернувшиеся, пассажиропоток в обоих направлениях примерно одинаков.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина".

По его данным, за последние два дня на границе фиксировали по 75 тысяч человек в сутки на въезд и выезд. Очередей на границе нет, констатировал он.

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"За последние два дня, 10-11 октября, пассажиропоток на границе упал. В эти дни границу пересекли каждый день по 75 тысяч человек в обоих направлениях. Нет преимущества выезда над въездом при пересечении границы, то есть нет массового выезда. Нет очередей на границе", — рассказал Демченко.

В то же время, до 10 октября движение на границе было более интенсивным. Пассажиропоток, по данным ГПСУ, колебался на уровне 90 тысяч человек в сутки в обоих направлениях.

Напомним, в результате массированных ракетных обстрелов России 10 и 11 октября в Украине получили повреждения критические объекты инфраструктуры, многие регионы остались без света. Сейчас в областях ввести веерные отключения света.

В свою очередь, военный эксперт Петр Черник считает, что ближе к холодам война может развиваться по нескольким сценариям.

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