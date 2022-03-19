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Украинцев предупредили, что враг минирует населенные пункты: что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет

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Украинцев предупредили, что враг минирует населенные пункты: что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет

УНИАН

Соблюдение простых правил может спасти жизнь.

Жилые кварталы в оккупированных городах могут быть заминированы. Поэтому следует помнить об опасности противотанковых и противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками.

Об этом предупреждают в Госспецсвязи.

Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть:
• в заброшенных домах;
• на улицах;
• на детских площадках;
• на загородном открытом пространстве: в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог и т.д.

Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет:
• Ни в коем случае не трогайте его.
• Если есть возможность, немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или в полицию (102).
• Дождитесь приезда специалистов и укажите местоположение подозрительного предмета.
• Предупредите прохожих о возможной опасности.
• Отходите подальше от подозрительного предмета.

Инфографика: t.me/dsszzi_official/2445 / ©
Инфографика: t.me/dsszzi_official/2445

Ранее правила обращения с взрывоопасными предметами напомнили в ГСЧС.

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