Украинцев предупредили, что враг минирует населенные пункты: что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет

Украинцев предупредили, что враг минирует населенные пункты: что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет

Соблюдение простых правил может спасти жизнь.

Жилые кварталы в оккупированных городах могут быть заминированы. Поэтому следует помнить об опасности противотанковых и противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками.

Об этом предупреждают в Госспецсвязи.

Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть:

• в заброшенных домах;

• на улицах;

• на детских площадках;

• на загородном открытом пространстве: в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог и т.д.

Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет:

• Ни в коем случае не трогайте его.

• Если есть возможность, немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или в полицию (102).

• Дождитесь приезда специалистов и укажите местоположение подозрительного предмета.

• Предупредите прохожих о возможной опасности.

• Отходите подальше от подозрительного предмета.

Инфографика: t.me/dsszzi_official/2445

Ранее правила обращения с взрывоопасными предметами напомнили в ГСЧС.

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