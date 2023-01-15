Украинцев предупредили о новой масштабной информатаке, которую готовят россияне: в чем опасность

Разведка рассекретила планы оккупантов о фейках для подрыва доверия к Украине со стороны западных партнеров.

Страна-террорист РФ в ближайшее время попытается использовать украинских журналистов для проведения информационно-психологических операций по подрыву доверия к Украине со стороны западных партнеров.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Там предупредили, что ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств и направлен на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров.

"По оценкам военной разведки Украины, спецслужбы страны-агрессора планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Спецслужбы РФ намерены таким образом уменьшить военную помощь Украине от иностранных партнеров, а также собрать информацию о Вооруженных силах Украины и военно-промышленном комплексе нашего государства.

В Главном управлении разведки призвали журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты собирают персональные данные военнопленных и их родных, что в итоге может повредить Защитникам в плену и помешает их освобождению. Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с координационным штабом по обращению с военнопленными — единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена.

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