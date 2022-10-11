Украинцев предупредили о новых пусках ракет, изменяющих направление полета: что известно

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявляет, что якобы из Беларуси выпустили по Украине новые ракеты.

Крылатые ракеты, выпущенные по Украине, специально изменяют направление полета, выманивая наши силы ПВО.

Об этом мэр Кременчуга Виталий Малецкий пишет в своем телеграмме.

"Оставайтесь в укрытиях! Крылатые ракеты, выпущенные по Украине, специально меняют направление полета, выманивая наши силы ЧП! Сообщают о новых пусках из Беларуси! Берегите себя!", — говорится в сообщении.

О пусках ракет из Белоруссии сообщает мэр Кременчуга Малецкий.

В то же время мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что пока нет никакого подтверждения о запуске ракет с территории Беларуси за весь день. Они утверждают, что ни один из их надежных источников не сообщил подобную информацию.

"В то же время считаем важным сказать, что нам поступали единичные сообщения от нескольких сомнительных аккаунтов о якобы запусках, что вполне могло быть вбросом", — пишут в сообществе.

Между тем, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что по состоянию на данный момент военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 4 вражеских ракеты.

Кроме того, во время воздушной тревоги 11 октября в Ровенской области сработала противовоздушная оборона.

Напомним, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет из-за вновь назначенного Россией командующего. Впрочем, если белорусы решатся на это, это будет крахом Лукашенко.

"И вот Суровикин уже руководит ВС РБ, а сам Лукашенко будет только выполнять команды Сурвикина, какие ресурсы нужно, сколько людей нужно и что нужно подвести", — сообщил эксперт.

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