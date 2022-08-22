Украинцев предупреждают о возможном усилении хакерских атак России ко Дню Независимости: как обезопаситься

Государственная служба специальной связи и защиты информации предупреждает украинцев о возможном усилении атак российских хакеров ко Дню Независимости Украины.
Ко Дню Независимости, 24 августа, Россия, вероятно, усилит хакерские атаки, украинцев просят позаботиться о безопасности.
Об этом сообщает Госспецсвязь.
"Именно в значительные государственные даты обычно активизируется враг. Поэтому мы ожидаем усиления атак со стороны оккупантов накануне и в день празднования важнейшего для украинцев государственного праздника — Дня Независимости. И не только на поле боя, но и в киберпространстве", — говорится в сообщении.
Госспецсвязи напоминает, как обезопаситься:
- Срочно измените все слабые пароли для важных аккаунтов;
- Измените пароли также в том случае, если в течение длительного времени этого не делали;
- Установите все необходимые обновления программ на компьютере и смартфоне;
- Просканируйте устройства с помощью антивирусов. Обязательно установите антивирус, если этого не сделали;
- Удалите все сломанные ранее пиратские программы – они могут содержать уязвимости и представлять опасность для компьютера;
- Удалите российские программы, если до сих пор таковыми пользуетесь;
- Сделайте резервные копии важных документов, файлов, чтобы восстановить их в случае потери;
- Настройте, где возможно, двухфакторную аутентификацию;
- Не загружайте файлы из неизвестных источников;
- Ссылки на фишинговые сайты могут быть "замаскированы" под поздравления с праздником. Не переходите по ссылкам, полученным от незнакомцев и даже друзей.
"Злоумышленники могут имитировать представителей госорганов. Обращайте внимание на адрес отправителя, содержимое письма. Не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложений", — предупреждает Госспецсвязи.
Напомним, украинские хакеры взломали телевидение в Крыму и запустили обращение Зеленского (видео).
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