Украинцев предупреждают об электронных письмах с программой, похищающей пароли и файлы

Украинцев предупреждают об электронных письмах с программой, похищающей пароли и файлы

Граждане получают письма на тему "Новая программа для записи в журнале".

Украинцам стали поступать письма на электронную почту с программой, похищающей пароли и файлы.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

По информации службы, украинцы получают письма по теме "Новая программа для записи в журнале".

Текст электронного письма содержит уведомления Министерства образования и науки Украины о "электронных учебных журналах", а также ссылку на "программу" и пароль на архив.

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При открытии архива и запуске EXE-файла компьютер будет поражен вредоносной программой, которая по совокупности признаков классифицирована как MarsStealer.

"MarsStealer — вредоносная программа-стиллер, разработанная с использованием языков программирования C/ASM. Основной функционал – сбор информации о компьютере, угон аутентификационных данных из Интернет-браузеров, плагинов крипто-кошельков, программ многофакторной аутентификации, похищение файлов, а также и запуск исполняемых файлов и изготовление снимка экрана", — говорится в сообщении.

В службе советуют при обнаружении указанного сообщения не открывать файлы и немедленно сообщить об этом на почту cert@cert.gov.ua.

Напомним, исследователи ESET зафиксировали в Украине новый тип вредоносной программы по уничтожению данных.

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