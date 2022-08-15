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Украинцев, принудительно вывезенных в российский Псков, возвращают в Мариуполь (видео)

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Украинцев, принудительно вывезенных в российский Псков, возвращают в Мариуполь (видео)

Фото: Associated Press

Украинцы "стали проблемой для местных российских властей".

В России проводят обратную депортацию: из Пскова во временно оккупированный Мариуполь возвращают украинцев.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой. В субботу 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону. Где их встретят органы "ДНР" и отвезут домой", — рассказал он.

Андрющенко подчеркнул, что большинство этих людей не имеют уцелевшего жилья в городе и вынуждены будут жить на улице или в квартирах других мариупольцев в эвакуации.

"Великолепный реальный пример "заботы" России и ее способности. Современная Россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично ни звучала правда", — резюмировал он.

Напомним, оккупанты завезли в Мариуполь строителей из России, а затем "кинули" их на деньги.

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