Украинцев призвали не распространять информацию о взрывах и работе системы ПВО

Распространяя такую информацию, граждане опосредованно информируют врага о позициях украинских военнослужащих.
Управление государственной охраны Украины призывает граждан не распространять в соцсетях информацию о взрывах и работе систем ПВО.
"Ночью после взрывов воздержитесь, пожалуйста, от панического распространения мессенджерами и социальными сетями информации о том, где, когда и что вы слышали или слышите", — говорится в сообщении.
Распространяя такую информацию, граждане опосредованно и информируют врага о позициях украинских военнослужащих и локации систем ПВО.
"Обращаем ваше внимание, что пока вы слышите работу противовоздушной обороны, дороги, дома и мосты будут целыми", — подчеркнули в УГО.
Напомним, что в небе над Киевом за 40 минут украинцы уничтожили два вражеских самолета.
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