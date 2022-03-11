Украинцев призвали сообщать о российском имуществе в Украине, чтобы его национализировать в пользу страны

Украинцев призвали сообщать о российском имуществе в Украине, чтобы его национализировать в пользу страны

Для этого был создан специальный чат-бот.

Накануне был президентом подписан закон, разрешающий национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое находящееся имущество или зарегистрированное на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц, принадлежащее в Российской Федерации и ее резидентам.

Об этом подчеркнул советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире ТСН.

Чтобы провести более быструю инвентаризацию и создать реестром собственности России, украинцев призывали сообщать о ней.

«Мы запустили чат-бот в телеграмме @property_evil_bot, куда каждый гражданин, знающий, что в его населенном пункте, или где-то рядом есть собственность представителей России – может сообщить. Передавайте, пожалуйста, нам эту информацию, и мы будем ее проверять", – отметил Денисенко.