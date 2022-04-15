Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги, потому что Россия из-за потери "Москвы" активизировала ракетные удары

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги, потому что Россия из-за потери "Москвы" активизировала ракетные удары

Обстановка в Черноморской операционной зоне остается напряженной.

Россия еще более взбесилась после того, как украинские силы подвели флагман Черноморского флота РФ, впоследствии утонувший крейсер "Москва". Поэтому руководство России ищет способ мести украинцам.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Получив разгромное поражение как по корабельному составу, так и по имперским амбициям, вражеские силы взбешенно выискивают способ мести, усиливая воздушную разведку, активизировав ракетные атаки, диверсионную и агитационную деятельность ", — сообщили в ОК "Юг".

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Об обстановке в Черноморской операционной зоне, как сообщили в ОК, остается напряженной. Так, в течение суток БПЛА-разведчик в Одесской области был точно уничтожен ПВО.

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщает официальный Киев. После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Вечером 14 апреля Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58.

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