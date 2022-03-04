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Украинцев призывают проверять подвалы жилых домов: оккупанты оставляют там боеприпасы

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Украинцев призывают проверять подвалы жилых домов: оккупанты оставляют там боеприпасы

Украинцев призывают проверять подвалы жилых домов: оккупанты оставляют там боеприпасы / pixabay.com

Проверяйте подвалы домов и звоните 101 в случае обнаружения боеприпасов!

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО на своем Telegram-канале. В последние дни участились сообщения от граждан об обнаружении в подвалах жилых домов боеприпасов в строительных мешках. Будьте бдительны, ведь оккупанты готовят террористические акты. Поэтому, в случае обнаружения постороннего или неизвестного предмета в подвале дома, сразу сообщайте ГСЧС по номеру 101. Также соблюдайте следующие правила:

  • зафиксируйте время, когда вы обнаружили подозрительный предмет;
  • не курите вблизи находки и не пользуйтесь источниками открытого огня;
  • не двигайте находку и не прикасайтесь к ней;
  • оставьте место обнаружения предмета и позаботьтесь об уходе других людей;
  • дождитесь прибытия оперативно-следственной группы и саперов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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