Украинцев призывают проверять подвалы жилых домов: оккупанты оставляют там боеприпасы

Проверяйте подвалы домов и звоните 101 в случае обнаружения боеприпасов!

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО на своем Telegram-канале. В последние дни участились сообщения от граждан об обнаружении в подвалах жилых домов боеприпасов в строительных мешках. Будьте бдительны, ведь оккупанты готовят террористические акты. Поэтому, в случае обнаружения постороннего или неизвестного предмета в подвале дома, сразу сообщайте ГСЧС по номеру 101. Также соблюдайте следующие правила: