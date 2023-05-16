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Украинцев просят экономить электроэнергию после массированной атаки россиян

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
419
Время на прочтение
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Украинцев просят экономить электроэнергию после массированной атаки россиян

В Украине попросили экономить электроэнергию/Фото: Unsplash

Вечером украинцев просят пользоваться светом меньше.

Ночная массированная ракетная и дроновая атаки россиян по Украине не нанесли новых повреждений энергетической инфраструктуре. Однако в "Укрэнерго" просит экономить электроэнергию.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В результате российских обстрелов в прифронтовых регионах была повреждена одна из магистральных линий электропередачи, которая обеспечивает выдачу мощности электростанции на востоке страны. Были начаты восстановительные работы ремонтных бригад компании "Укрэнерго". Кроме того, в прифронтовых областях, находящихся под постоянными обстрелами врага, находятся сети облэнерго.

За последнее время в энергосистеме значительно снизился доступный объем мощности и резервов из-за остановленных на ремонт энергоблоков электростанций, подвергшихся массированным ракетным и дроновым ударам россиян в течение осени-весны.

В результате чего "Укрэнерго" просит помочь энергосистеме работать стабильно, уменьшив нагрузку потребления в вечерние часы — с 19:00 до 22:00.

"Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", — отметили в "Укрэнерго".

Напомним, что Силы ПВО сбили российские "Калибры" над Николаевщиной.

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Дата публикации
Просмотры
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