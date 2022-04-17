Украинцев просят не обсуждать в телефонных разговорах перемещение оккупантов

В Минцифре призвали рассказать близким о новом чатботе "єВорог".

Украинцев призвали не обсуждать в телефонных разговорах перемещение российских войск с находящимися на оккупированных территориях людьми.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

"Если ваши родные, друзья или знакомые находятся на оккупированной территории, старайтесь с ними не обсуждать по телефону или в соцсетях передвижения и действия оккупантов. Это может быть опасно для их жизни", — подчеркнули в Минцифре.

В ведомстве призвали рассказать близким о новом чатботе "єВорог". Там можно тайно поделиться ценной информацией о геолокации, передвижении и действиях врага с украинскими защитниками.

"Главное — сообщать в чатбот об оккупантах с безопасного места и каждый раз, как их видите. Больше людей поделится кадрами или информацией о захватчиках — больше врагов уничтожит наша армия", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине открыли чатбот "єВорог", куда можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле. Благодаря полученной от украинцев информации можно будет найти и наказать оккупантов.

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