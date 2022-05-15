Украинцев, ставших свидетелями зверств оккупантов, принудительно вывозят в ОРДЛО — Гайдай

Мужчин, попадающих на оккупированные территории, сразу отправляют воевать против Украины.

Оккупанты насильственно вывозят украинцев в ОРДЛО, чтобы избавиться от свидетелей зверств, которые совершали россияне.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире "Украина 24".

"Мужчин, которые попадают на оккупированные территории, сразу отправляют воевать против Украины. Там даже орки отменили медицинские комиссии, им безразлично теперь, хромой, косой, больной, здоровый. Абсолютно безразлично. Всех отправляют сразу воевать. Соответственно, отправляют в первую волну наступления. Там 99% вероятность, что они просто погибнут", – сказал Гайдай.

В Луганской области российские оккупанты планируют мобилизовать женщин.

Также они вывозят людей из Попасной на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизовать.

Напомним, Луганская область осталась без коммуникаций. Российские захватчики продолжают наносить удары по важной трассе Лисичанск-Бахмут – единственной дороге, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ситуация каждый раз усложняется – и Луганщина постепенно превращается во второй Мариуполь.

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