Украинцев ждет "колоссальное испытание": в ООН сделали заявление из-за нападения России

С 24 февраля, когда россияне широкомасштабно напали на Украину, почти треть 44-миллионного населения страны вынужденно покинула свои дома.

Полномасштабная война РФ во главе с Путиным против Украины сопровождается величайшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило DW со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В заявлении отмечается, что украинцев ждет "колоссальное испытание", поскольку непонятно, как долго будет продолжаться война, и что их ждет зимой.

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По данным UNO-Flüchtlingshilfe, около 90% беженцев, вынужденных покинуть Украину за последние шесть месяцев, это женщины и дети. Чтобы обеспечить им защиту, была запущена информационная кампания "stay safe", направленная на повышение осведомленности беженцев о таких опасностях, как торговля людьми и сексуальная эксплуатация.

Также в транзитных регионах были созданы так называемые "голубые точки" – безопасные места, где семьи, дети и особенно уязвимые беженцы на непродолжительное время получают защиту и помощь.

Напомним, украинцам в Польше выделили 4,5 млн злотых помощи. Кто сможет получить.

Как сообщалось, Германия с 1 сентября меняет правила пребывания для украинских беженцев.

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