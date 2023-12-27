"Украинцы будут убегать уже не от РФ, а от своей страны": нардеп назвал угрозы нового проекта о мобилизации

По мнению нардепа, нужно провести очень откровенный разговор и учесть позицию как военных, так и общества.
В случае принятия нового законопроекта об усовершенствовании мобилизации и военного учета с теми изменениями, которые были внесены в Раду 25 декабря, это будет иметь негативный эффект для экономики.
Такое мнение высказал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха в комментарии для Forbes.
Среди возможных последствий нардеп называет:
- прекращение работы с государственными банками (а это большая часть рынка),
- снятие наличных,
- переход на серое трудоустройство,
- снижение налоговых поступлений (ценой которых обеспечиваются ВСУ),
- увеличение эмиграции трудоспособных женщин,
- снижение внутренней логистики,
- снижение экономической активности и т.д.
"Если в 2022-м часть населения убегала от вражеского государства, то при ошибочном решении в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать уже от своего", — добавляет Наталуха.
По его мнению, нужно нормировать вопросы мобилизации, а для этого нужно провести очень откровенный разговор и учесть позицию как военных, так и общества.
"По моему мнению, первое и ключевое, что нам всем нужно сделать – это перестать разграничивать позицию военных и общества. Военные воюют в интересах и за счет общества, общество работает и мобилизует ресурсы в интересах военных", – сказал он.
Напомним, Зеленский прокомментировал новый проект о мобилизации. По его мнению, военные совместно с депутатами должны определиться, как ее проводить.
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