"Украинцы чрезвычайно эффективны": в Пентагоне оценили контрнаступление ВСУ

Оборонное ведомство США считает чрезвычайно эффективным действия украинских сил на поле боя и положительно оценивает результаты применения ВСУ западных вооружений.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ.

"Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении", - сказала она.

Также она отметила, в частности, ответственный подход ВСУ в использовании ими кассетных боеприпасов, предоставленных США.

"С точки зрения наблюдения за тем, как они (украинские военные – ред.) используют кассетные боеприпасы и в каких местах мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно", — подчеркнула Сингх.

Представитель Пентагона также отметила, что украинские защитники умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными союзниками.

Ранее сообщалось, что в разведке Пентагона считают, что недавние успехи Сил обороны Украины позволяют предположить, что ВСУ прорвут остальные линии обороны российских войск до конца 2023 года, хотя это будет и крайне сложно.

Читайте также: