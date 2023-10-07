Украинцы эмоционально "поздравили" Путина с 71-летием: что пожелали президенту-диктатору

Владимир Путин получил "горячие поздравления" от украинцев в день своего рождения.

Российский президент-диктатор Владимир Путин, 24 февраля 2022 года начавший полномасштабную войну против Украины и ежедневно отдающий приказы уничтожить украинцев, 7 октября празднует свой день рождения.

Главе Кремля исполняется 71 год.

Журналисты ТСН собрали "горячие поздравления" российскому диктатору от украинцев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "День рождения Путина: "горячие поздравления" украинцев диктатору"

Так, украинцы негативно отзывались о Владимире Путине и желали ему, в основном смерти.

"Чтобы ему было добро такое, которое он нам принес, пусть им вернется... Боженька есть на свете, пусть им тоже отольется то, что и нашим детям... Действительно, может быть больной человек, мудрый человек так бы не сделал"

"Так не хочется ничего желать ему... Хочется, чтобы была минута покоя, тишины по всему миру, и чтобы он этой тишиной подавился"

"Мы не отслеживаем День рождения... вот день смерти будем отслеживать... Российскому народу — побольше понимания ситуации, не впадать в те беды, в которые их ведут... А ему (Путину — ред.) ничего, от него ничего не зависит. Это никто и зовут его никак. О нем забудут через 5-10 лет, как о страшном сне"

"Украинцам все равно надо воспринимать, что он есть, что он существует, никуда не делся. Конечно, он х**ло, но что с этим поделаешь"

"У него мания все сделает еще с 2008-го года. Хотел же империю сделать... Просто сдохнуть – это мало, а надо такое, чтобы помучился хорошо"

"Чтобы он сдох"

"Он должен понести такое наказание, чтобы помнили все навсегда"

"Хочу, чтобы только он лишился жизни и чтобы его не существовало на всей планете. Я его ненавижу. Я думаю, что это будет старт на то, чтобы они (россияне) как-то все задумались"

"У меня для такого человека не находятся никакие слова абсолютно. Хочется сказать то, чтобы он перестал существовать на этой планете, это единственное"

"Мне кажется, чем больше будет таких желаний, может оно сбудется... Чтобы не размазывать. Это надо сконцентрироваться и может оно сбудется, материализуется"

Напомним, Генштаб предупредил украинцев об опасности 7 октября.

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