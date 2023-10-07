Украинцы эмоционально "поздравили" Путина с 71-летием: что пожелали президенту-диктатору

Владимир Путин получил "горячие поздравления" от украинцев в день своего рождения.
Российский президент-диктатор Владимир Путин, 24 февраля 2022 года начавший полномасштабную войну против Украины и ежедневно отдающий приказы уничтожить украинцев, 7 октября празднует свой день рождения.
Главе Кремля исполняется 71 год.
Журналисты ТСН собрали "горячие поздравления" российскому диктатору от украинцев.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "День рождения Путина: "горячие поздравления" украинцев диктатору"
Так, украинцы негативно отзывались о Владимире Путине и желали ему, в основном смерти.
- "Чтобы ему было добро такое, которое он нам принес, пусть им вернется... Боженька есть на свете, пусть им тоже отольется то, что и нашим детям... Действительно, может быть больной человек, мудрый человек так бы не сделал"
- "Так не хочется ничего желать ему... Хочется, чтобы была минута покоя, тишины по всему миру, и чтобы он этой тишиной подавился"
- "Мы не отслеживаем День рождения... вот день смерти будем отслеживать... Российскому народу — побольше понимания ситуации, не впадать в те беды, в которые их ведут... А ему (Путину — ред.) ничего, от него ничего не зависит. Это никто и зовут его никак. О нем забудут через 5-10 лет, как о страшном сне"
- "Украинцам все равно надо воспринимать, что он есть, что он существует, никуда не делся. Конечно, он х**ло, но что с этим поделаешь"
- "У него мания все сделает еще с 2008-го года. Хотел же империю сделать... Просто сдохнуть – это мало, а надо такое, чтобы помучился хорошо"
- "Чтобы он сдох"
- "Он должен понести такое наказание, чтобы помнили все навсегда"
- "Хочу, чтобы только он лишился жизни и чтобы его не существовало на всей планете. Я его ненавижу. Я думаю, что это будет старт на то, чтобы они (россияне) как-то все задумались"
- "У меня для такого человека не находятся никакие слова абсолютно. Хочется сказать то, чтобы он перестал существовать на этой планете, это единственное"
- "Мне кажется, чем больше будет таких желаний, может оно сбудется... Чтобы не размазывать. Это надо сконцентрироваться и может оно сбудется, материализуется"
Напомним, Генштаб предупредил украинцев об опасности 7 октября.
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