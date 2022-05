Украинцы и американцы одинаково понимают слово "свобода" — Зеленский обратился к сообществу Стэнфордского университета

Каждому и каждому, кто учится в Стэнфорде, одинаково хорошо знаком вопрос: what matters most to you and why? Чтобы учиться там, нужно написать эссе в ответ на этот вопрос. Президент Украины рассказал студентам, что для него самое важное и почему.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед сообществом Стэнфордского университета. Он отметил, что украинцы и американцы стали гораздо ближе: они одинаково понимают слово "свобода".

Президент отметил, что каждому и каждой, кто учится в Стэнфорде, одинаково хорошо знаком вопрос: what matters most to you and why? (что для вас самое важное и почему? – ред.). Чтобы учиться в этом университете, нужно написать эссе в ответ на этот вопрос. Зеленский в свою очередь рассказал, что самое важное для него:

Оружие, которое позволит преодолеть техническое и количественное превосходство российской армии.

Санкции, позволяющие остановить поток денег на российский террор.

Финансы, которые позволят Украине сохранять социальную нормальность, пока идет война.

Блокировка и конфискация всех российских активов, имеющихся в иностранных юрисдикциях, которые должны быть направлены на восстановление всего, что разрушила эта российская армия.

Справедливый трибунал против всех военных преступников, которые убивали, пытали, насиловали и депортировали наших граждан.

Обновлена действенная архитектура безопасности, которая не допустит таких новых войн в мире.

И обязательно – полное восстановление обычной мирной жизни в Украине.

Полный текст речи Владимир Зеленского

Уважаемые дамы и господа,

дорогие друзья!

Это действительно честь во второй раз обращаться к вашему сообществу – сообществу Стэнфордского университета – к студентам, к преподавателям, ко всем американцам, ко всем американкам, которые волнуются за Украину и сопереживают нашей борьбе за свободу.

Я благодарен вам за ваш интерес и за такое количество искренних неравнодушных светлых взглядов, которое я вижу сейчас, вижу сегодня. Я вижу перед собой людей, именно людей, которые не в бронежилетах, не в касках и вы не находитесь в бомбоубежищах. Среди вас нет раненых вражескими обстрелами. Я очень рад. Рад за вас. И эту нашу встречу не сможет прервать сигнал воздушной тревоги, потому что в Калифорнии не грозят российские ракеты. Но, к сожалению, в Украине не так.

С сентября прошлого года, когда я впервые был в Стэнфорде во время визита в Соединенные Штаты, очень многое изменилось. Но с другой – и очень много осталось таким, как раньше.

Как я тогда и говорил, Украина – это страна, где все возможно. Так и было. Но теперь всему миру известно, что в Украине возможно даже то, о чем другие многие годы просто боялись подумать.

Украина – это страна, уничтожившая миф о чрезвычайной мощи российской армии. Армии, которая якобы через несколько дней могла бы завоевать всех, кого хочет. Но Украина – это страна, в которой российская армия продолжает вести войну, которую не хочет заканчивать. Сейчас Россия пытается оккупировать все государство. Но мы чувствуем в себе достаточно сил, чтобы думать о будущем Украины, которая и будет открыта для мира.

Между сентябрем прошлого года и маем этого года наше общество пережило столько, что я бы не пожелал ни одному другому народу. И нам предстоит пройти новый путь с мая этого года и, скажем, до нового сентября.

Я знаю, что этот путь будет очень сложным. Очень болезненным. Это будет путь, на котором молодые люди будут смотреть не на преподавателей в университетах и не на своих друзей из мирной жизни, как вы это делаете. А на собратьев в окопах. И на врагов, которые видны в прицел или на видео из беспилотника разведки. Но я знаю также, что для Украины на этом пути обязательно придет этап, за которым начнется мир.

Сейчас я использую слова, которые каждый из вас читает и слышит очень часто в средствах массовой информации, в книгах. "Борьба за свободу", "миф", "русская армия", "война", "пережившие", "окопы", "путь", "мир". Каждое из этих слов вроде бы сразу понятно. Но всю ли их глубину вы чувствуете сейчас?

Вчера российские войска снова обстреляли самый большой город востока нашей страны – Харьков. С реактивной артиллерии и специальных орудий, которые называются "Пионами". Это тяжелая артиллерия – большой дальности и крепости. Вот из этого орудия российская армия обстреляла вчера обычные жилые кварталы Харькова. Просто дома. Там не было ни одного военного объекта.

В результате этого и других обстрелов за вчерашний день в Харькове были убиты 9 человек. Мирные жители. Под обстрел попала и семья с маленьким ребёнком, ему было 5 месяцев. Отец погиб. Ребенок погиб. Мать тяжело ранена.

Мы получаем такие или похожие сообщения уже 93 дня с 24 февраля и 8 лет с 2014 года. Вот так в Украине.

Каждому и каждому, кто учится в Стэнфорде, одинаково хорошо знаком вопрос: what matters most to you and why? Чтобы учиться в вашем университете, нужно написать эссе в ответ на этот вопрос.

И я уверен, что за годы существования Стэнфорда было написано очень много блестящих эссе. И я уверен, что за последние 8 лет было много блестящих студентов и студенток вашего университета. По-видимому, среди них были и те, кто пережил войну. И их ответы на этот вопрос – what matters most to you and why – наверняка существенно отличались от ответов тех, кому удалось жить в мире.

И сейчас я говорю не о качестве текста. Я говорю о глубине чувств. Конкретным человеком.

После начала полномасштабной войны мы в Украине проводим особую церемонию награждения наших защитников и защитниц. Тех, кто отличился больше всего. И кому присвоено звание "Герой Украины". Как особое уважение, именно в том зале президентской резиденции, где обычно встречали высших должностных лиц иностранных государств, прибывавших в Украину с визитом – президентов и глав правительств, – я сегодня вручаю Героям Украины орден "Золотая звезда". Или отдаю орден родным Героя, если это звание присвоено посмертно.

Недавно был награжден один из наших лётчиков. Пилот боевой авиации. Один из самых лучших. Он погиб в боях за Украину. Когда я отдавал его "Золотую звезду" его жене, я сказал ей слова сострадания. Соболезнование, что он ушел из жизни. И у нее на глазах выступили слезы. Она ответила, что он не ушел. Что он 30 лет был в небе. И сейчас – остался в небе. И у меня выступили слезы. Я почувствовал, что смерть не сломила этих людей, эту семью. Он остался в небе. Он для нее жив. И так будет всегда в этой семье.

И все эти слова: "небо", "жизнь", "смерть", "Герой" – для него, для нее, для меня, для вас – они разные. Своей глубиной. Хотя эти слова звучат одинаково для нас с вами. И вот эта глубина, вот эта дистанция в ощущениях – она на самом деле сегодня весит очень много. Она объясняет, например, то, почему мы и сейчас, на 93-й день войны, вынуждены говорить об ужесточении санкций против России, которое будет достаточным, чтобы это государство наконец-то начало реально искать мир, хотя бы думать о нем. Она объясняет, почему так иногда долго и сложно нам договариваться с партнерами о поставках именно того оружия, которое необходимо для освобождения нашей земли. Хотя они желают помогать.

Поэтому для меня вот этот вопрос, на который вам нужно было писать эссе, чувствуется иначе, слегка иначе. Поскольку, на самом деле, именно на этот вопрос я отвечаю очень долго и дольше, и больше, чем 93 дня, когда пытаюсь дать своей стране все необходимое, чтобы мы могли выстоять, защитить нашу свободу и, наконец, победить.

What matters most to me and why? Не знаю, отвечали ли когда-то на этот вопрос действующие президенты воюющего за свою свободу государства. Но вот мой ответ. Прагматичный.

Оружие, которое позволит преодолеть техническое и количественное превосходство российской армии.

Санкции, позволяющие остановить поток денег на российский террор.

Финансы, которые позволят Украине сохранять социальную нормальность, пока идет война.

Блокировка и конфискация всех российских активов, имеющихся в иностранных юрисдикциях, которые должны быть направлены на восстановление всего, что разрушила эта российская армия.

Справедливый трибунал против всех военных преступников, которые убивали, пытали, изнасиловали и депортировали наших граждан.

Обновлена действенная архитектура безопасности, которая не допустит таких новых войн в мире.

И обязательно – полное восстановление обычной мирной жизни в нашей стране. Чтобы наши люди, наши студенты и студентки, как и вы сейчас, могли свободно общаться и в полной безопасности с президентами демократических государств. Чтобы украинцы и украинки могли не думать, как и вы сейчас, где бомбоубежище. И чтобы им не нужно было знать, как вообще звучит сигнал воздушной тревоги.

И я благодарен всем нашим друзьям в мире, кто делает так, чтобы эти слова – и их глубина – звучали одинаково для каждого и каждой, от кого зависит решение о помощи Украине.

Многие украинцы недавно узнали об одном нашем парне. Ребенка из Мариуполя, из города, полностью разрушенного российскими ударами. Этот маленький мальчик в эвакуации был благодарен всем, кто приютил его семью и других жителей Мариуполя. Он очень хотел хоть как-то отблагодарить тех, кто помогает. Он приглашал всех к себе в гости. Он сказал – приезжайте следующим летом к нам, в Мариуполь. И говорит: да, города нет... но море осталось!

И эта история – она о жизни. Которая обязательно побеждает. И какое matters most, на самом деле, для каждого и каждой.

И эта история – о человеке, который остается искренним и благодарным даже в самых страшных обстоятельствах, потому что это свободный человек.

И я верю, что украинцы, пройдя эту войну, останутся именно такими. Искренними, благодарными и свободными.

И я уверен, что после этой войны кое-что изменится в отношениях между вами – между американским народом – и нами. Уже меняется. Мы стали гораздо ближе в наших ощущениях. Мы точно знаем о себе, что имеем в виду одно и то же, когда говорим слово "свобода".

Когда я вернулся в Украину в прошлом сентябре, я был очень окрылен. Я думал, сколько всего мы сможем сделать вместе. Но сейчас я чувствую похожий подъем. Потому что вижу ваши глаза и верю – многие из вас будут в Украине и будут помогать нашему восстановлению после войны, потому что это самый большой проект защиты свободы, в котором ваше поколение может принять участие.

Наши города разрушены. Наше море пока заблокировано. Но мы остаемся свободными.

И напоследок. 24 февраля началась полномасштабная война против Украины, когда 18-летние российские парни, военные, зашли в нашу страну, зашли в дома наших людей. Чтобы убивать, истязать, насиловать. Это сложно понять – зачем? Сложно.

А ровно через три месяца – 24 мая – на другой стороне земного шара, в Техасе, 18-летний парень зашел в обычную школу, чтобы убить 19 детей и двоих взрослых. Это невозможно понять вообще. Это трагедия.

И мы живем в страшное время, когда американцы выражают соболезнования украинцам из-за смерти на войне. А украинцы выражают соболезнования американцам из-за смерти в мире.

Примите мои соболезнования.

Каждый день нужно не просто задавать себе еще один вопрос, а обязательно находить на него ответ: who matters most and why? Это для меня главный вопрос: who matters most and why? Берегите себя, своих родных, близких, друзей. Берегите мир.

Спасибо, Америка!

Слава Украине!

