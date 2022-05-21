Украинцы массово возвращаются домой, а чиновники напоминают о возможных обстрелах и работе ДРГ

В течение нескольких дней пограничники фиксируют увеличение количества возвращающихся в Украину граждан. За минувшие сутки из-за границы прибыло 40 тысяч человек, это на 6 тысяч больше, чем уехало, и эта тенденция усиливается.

Несмотря на угрозы ракетных и арт-обстрелов, украинские беженцы едут домой, потому что дома все равно лучше, признаются те, кто только что пересек украинскую границу, говорится в ТСН.

Если на перроне киевского вокзала собираются исключительно мужчины – значит в столицу прибывает поезд из-за границы. Богдан не видел своей девушки два месяца, с началом войны ей пришлось уехать в Европу. Война не кончилась, но возлюбленная возвращается.

«Вернуться? Потому что сил уже нет. Там комфортно, спокойно и все же домой хочется, потому что мэр обещал нам ПВО хорошее, то можно ехать», — говорит девушка.

История каждого из этих пассажиров уникальна. В первые дни войны – цель была единственная – спасти собственную жизнь и жизнь своих детей. Однако финал приключений украинских беженцев почти одинаков. «Дружелюбные немцы, поляки, но очень хочется домой. Мы скучаем, месяц были в Германии и все же вернулись. Мы понимаем здесь опасно, но…», — говорят пассажирки поезда.

На столичной автостанции один за другим отправляются и прибывают автобусы из Польши и Германии. Не рано ли возвращаться? И тут ответ у всех одинаковый. «Соскучилась, я по Киеву соскучилась, честно, по родной земле, по людям соскучилась. Решила, что 9 мая проходит, и я возвращаюсь все», — говорит киевлянка Наталья.

Наталья вместе с дочерью с ностальгией сражались два месяца в Германии. Там была работа, друзья, родственники и комфортабельное жилье. Тоска по дому все равно победила. «Купить чебурек… Баварские сосиски – это классно, но чебурек житомирский – это вообще…», — в шутку говорит женщина.

Почти два миллиона киевлян уже вернулись в столицу. Однако в Киеве до сих пор не работают школы и детские сады. Более двухсот жилых домов повреждены ракетными ударами рашистов. Жилье, где это возможно, обещают возобновить в начале нового отопительного сезона. Беспокойство добавляет и дефицит топлива.

«Если зовет работа, дела, то нужно самостоятельно принимать решения, возвращаться, если особых вызовов для возвращения нет и есть возможность быть в более безопасных местах, я бы советовал оставаться. Война продолжается, гарантировать безопасность достаточно сложно», – отмечает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В Киеве, как и по всей стране, действуют ограничения: комендантский час, блокпосты на въездах и выездах, не все лесозоны разминированы, остается вероятность ракетных обстрелов. «Не прошла угроза ДРГ-групп, которые могут активизировать свою деятельность именно сейчас, когда гражданам кажется, что сделано все, чтобы город был безопасным», — добавляет спикер нацгвардии Украины Руслан Музычук.

Впервые сирена воздушной тревоги на железнодорожном вокзале услышала Диана, она только что с братом и мамой вернулись из Турции. «Это так страшно, до мурашек. Но я очень хочу к папе, бабушке, к своим родным», — говорит девушка.

Мама Яна под звуки сирен наотрез отказывается слушать риски жизни в полуразрушенном Харькове. Там их папа, бабушка и родной дом. И вопреки войне всех украинских беженцев рано или поздно обязательно будут ждать объятия.

Напомним, что платный проезд возвращается в столицу и заработает с завтрашнего дня во всем общественном транспорте Киева.

В частности, это можно будет делать как и до войны, благодаря транспортным картам через приложение "Киев цифровой". Это касается всего коммунального транспорта, как наземного, так и подземного. Цена проезда останется неизменной.

Кроме того, с завтрашнего дня также возвращается фотофиксация дорожного движения на дорогах. За соблюдением скоростного режима следят 128 камер, расположенных в 20 городах 10 областей. Ограничение скорости в городах по-прежнему остается 50 километров в час. И только на отдельно определенных проспектах она может достигать 80 километров в час.

Читайте также:

Враг с обстрелами пытается прорываться в Кривой Рог: местным каждый раз приходится чинить электричество и газопровод

ВСУ создали возле Белогоровки "музей" поражения оккупантов из груды сожженной их техники

Режиссер ТСН ушел добровольцем на фронт и сейчас с позывным "Харон" вывозит тела погибших с горячих точек