Украинцы массово возвращаются домой: какая ситуация на западной границе (фото)

В Украину за минувшие сутки вернулось 33 тысячи человек, из них 30 тысяч — украинцы.

Из Украины за прошедшие сутки выехало более 24 тысяч человек, больше всего людей направляется из Польши. За это вернулось за вчера 30 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, за прошедшие сутки 15 тысяч граждан пересекли границу с Польшей. Остальные последовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову. Было оформлено около 450 грузовиков с гуманитарной помощью.

"Пассажиропоток несколько уменьшился, а количество лиц, преследовавших в Украину, превысило численность уехавших", — говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову (в Черновицкой области) можно на фейсбук-странице Западное региональное управление ГПСУ-Западную границу. Данные обновляются каждые три часа.

Кроме того, учитывая ситуацию, которая складывается на территории Украины во время военного положения, когда граждане не могут быстро и вовремя оформить загранпаспорт, возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продолжена.

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