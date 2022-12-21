Украинцы массово жалуются, что им отменяют статусы UKR в Польше: почему и как их восстановить

Украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения нашли убежище в Польше, массово жалуются в Сети на отмену статусов UKR, предоставляющего льготы и возможности ездить на Родину.

Посольство Украины в Польше объяснило все нюансы лишения статуса UKR (PESEL).

В ведомстве отмечают, что единственным основанием для отмены статуса UKR (PESEL) является выезд беженца из Польши более чем на 30 дней. Все другие основания для отмены такого статуса неправомерны.

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"В случае, если лишение статуса таки имело место, рекомендуем гражданам Украины обращаться в местные администрации (Urząd miasta/urząd dzielnicy, urząd gminy), которые занимаются изданием PESEL с просьбой о его восстановлении", — говорят в посольстве.

Если администрация отказывается сделать это или направляется в Пограничную службу, можно обратиться в региональные управления по делам иностранцев (Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców), или в Управление по делам иностранцев в городе Варшава.

Горячая линия Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego в Варшаве: +48 (22) 695 67 73

Горячая линия Управления по делам иностранцев в городе Варшава: +48 47 721 75 75

Что произошло

В Сети украинцы жалуются, что им массово отменяют статусы UKR. Граждане пишут, что мол даже не ездили в Украину, но их лишили этого статуса.

Другие рассказывают, что были дома меньше месяца, а когда вернулись в Польшу, узнали, что спецстатус не действует. Также была информация, что якобы в системе произошел сбой и ошибочно отменили статусы UKR.

Как восстановить статус

Можно предположить, что, вероятно, такая отмена касается лиц, получающих соцвыплаты от Польши, ведь по новым правкам Закона о помощи беженцам, все финансовые выплаты приостанавливаются для украинских беженцев, которые пересекают польскую границу и выезжают из Польши.

И если гражданин находится за пределами Польши более 30 дней, он теряет специальный статус и все связанные с этим привилегии, в частности, право на пособие и социальные выплаты. Спецстатус не забирают, если беженец возвращается в Польшу в течение 30 дней, и, соответственно, социальные выплаты возобновляются. Заметим, что в настоящее время механизм этого процесса еще не имеет детального объяснения.

Также по закону спецстатус можно восстановить, если гражданин снова будет вынужден искать убежище от войны и уедет в Польшу.

"Для реализации усиления контроля за гражданами Украины – получателями выезжающих из Польши социальных выплат в изменениях в закон введены правовые основания для получения органом социального страхования от Пограничной службы информации из реестра о пересечении украинцами границы", — поясняет ukrainianinpoland.pl.

Добавим, что при каждом возвращении в Польшу после отсутствия определенного времени можно самостоятельно проверить, действующий ли статус UKR. Сделать это можно по ссылке.

Напомним, Польша меняет спецзакон о помощи украинцам, спасающимся от войны на территории страны. Новые изменения предполагают, что за проживание в Польше дольше 3 месяцев украинцы теперь будут вынуждены платить самостоятельно.

Как сообщалось, опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

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