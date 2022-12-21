Украинцы массово жалуются, что им отменяют статусы UKR в Польше: почему и как их восстановить

В Польше объяснили, при каких условиях могут отменить украинцам статус UKR.
Украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения нашли убежище в Польше, массово жалуются в Сети на отмену статусов UKR, предоставляющего льготы и возможности ездить на Родину.
Посольство Украины в Польше объяснило все нюансы лишения статуса UKR (PESEL).
В ведомстве отмечают, что единственным основанием для отмены статуса UKR (PESEL) является выезд беженца из Польши более чем на 30 дней. Все другие основания для отмены такого статуса неправомерны.
"В случае, если лишение статуса таки имело место, рекомендуем гражданам Украины обращаться в местные администрации (Urząd miasta/urząd dzielnicy, urząd gminy), которые занимаются изданием PESEL с просьбой о его восстановлении", — говорят в посольстве.
Если администрация отказывается сделать это или направляется в Пограничную службу, можно обратиться в региональные управления по делам иностранцев (Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców), или в Управление по делам иностранцев в городе Варшава.
- Горячая линия Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego в Варшаве: +48 (22) 695 67 73
- Горячая линия Управления по делам иностранцев в городе Варшава: +48 47 721 75 75
Что произошло
В Сети украинцы жалуются, что им массово отменяют статусы UKR. Граждане пишут, что мол даже не ездили в Украину, но их лишили этого статуса.
Другие рассказывают, что были дома меньше месяца, а когда вернулись в Польшу, узнали, что спецстатус не действует. Также была информация, что якобы в системе произошел сбой и ошибочно отменили статусы UKR.
Как восстановить статус
Можно предположить, что, вероятно, такая отмена касается лиц, получающих соцвыплаты от Польши, ведь по новым правкам Закона о помощи беженцам, все финансовые выплаты приостанавливаются для украинских беженцев, которые пересекают польскую границу и выезжают из Польши.
И если гражданин находится за пределами Польши более 30 дней, он теряет специальный статус и все связанные с этим привилегии, в частности, право на пособие и социальные выплаты. Спецстатус не забирают, если беженец возвращается в Польшу в течение 30 дней, и, соответственно, социальные выплаты возобновляются. Заметим, что в настоящее время механизм этого процесса еще не имеет детального объяснения.
Также по закону спецстатус можно восстановить, если гражданин снова будет вынужден искать убежище от войны и уедет в Польшу.
"Для реализации усиления контроля за гражданами Украины – получателями выезжающих из Польши социальных выплат в изменениях в закон введены правовые основания для получения органом социального страхования от Пограничной службы информации из реестра о пересечении украинцами границы", — поясняет ukrainianinpoland.pl.
Добавим, что при каждом возвращении в Польшу после отсутствия определенного времени можно самостоятельно проверить, действующий ли статус UKR. Сделать это можно по ссылке.
Напомним, Польша меняет спецзакон о помощи украинцам, спасающимся от войны на территории страны. Новые изменения предполагают, что за проживание в Польше дольше 3 месяцев украинцы теперь будут вынуждены платить самостоятельно.
Как сообщалось, опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.
Читайте также: