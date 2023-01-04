Украинцы могут найти временное бесплатное жилье в Польше через Airbnb – Минреинтеграции

Польша стала лидером по количеству переселенцев из Украины.

Временное бесплатное жилье в Польше граждане Украины могут найти с помощью онлайн-сервиса по размещению, поиску и краткосрочной аренде квартир Airbnb.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

С начала войны в Польше нашли убежище около 1,5 миллионов украинцев.

"Кроме кэш-помощи братская страна предоставляет украинцам и безвозмездное временное жилье в специально оборудованных шелтерах. Беженцы из Украины могут найти его через сервис Airbnb", - говорится в сообщении.

Такое жилье будут предоставлять на:

экстренное или транзитное пребывание – до 6 ночей;

краткосрочное пребывание – на 8-29 ночей;

продленное пребывание (только в исключительных ситуациях после согласования с собственником жилья) – от 30 до 90 дней.

"Получить бесплатное временное убежище могут исключительно лица, прибывшие в Польшу после 24 февраля и ранее не пользовавшиеся жильем от компании. Приоритетны социально незащищенные категории населения и лица с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Обратиться за помощью с временным жильем, необходимо написать на электронную почту: iompolandprykhystok@iom.int или позвонить по телефону: +48 22 490 20 44. В заявке следует обязательно указать регион, в котором вы находитесь.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Варшава не намерена отказываться от помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии в следующем 2023 году.

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