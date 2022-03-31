Украинцы могут в "Дии" сообщать о разрушенном имуществе: за сутки направили более 20 тыс. заявок

Украинцы могут в "Дии" сообщать о разрушенном имуществе: за сутки направили более 20 тыс. заявок

Функция в приложении заработала 30 марта.

У украинцев появилась возможность предоставить информацию о разрушенном войной имуществе на портале и в приложении "Дия".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Функция заработала в "Дии" с 30 марта. Только за сутки украинцы послали более 20 тысяч заявок.

"Все заявки будут тщательно проработаны, чтобы после нашей победы восстановление было системным", — подчеркнул глава Кабмина.

Кстати, именно благодаря этой информации от украинцев у Кабинета министров будет возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно Украине на восстановление.

Как сообщалось, правительство начало программу для трудоустройства переселенцев. За каждого трудоустроенного переселенца государство выплатит работодателям 6500 гривен. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда таких работников.

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