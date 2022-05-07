Украинцы на деоккупированной территории высаживают дефицитную рассаду даже на клумбах и вместо газонов

Украинцы на деоккупированной территории высаживают дефицитную рассаду даже на клумбах и вместо газонов

В деоккупированных селах людям бесплатно раздают семена в рамках инициативы "Сады победы".

Украинцев призывают засаживать овощами каждый клочок земли и даже балконы, а общины — заспахали пустующие земли, чтобы максимально обеспечить Украину продовольствием, говорится в ТСН.

Люди активно отзываются и берутся за лопаты – даже те, кто никогда ничего раньше не сажал. В центре деоккупированного Ворзеля очередь, бесплатно раздают семена. «Это капуста, кабачок, огурец и помидор, кроме того, будут другие овощи, это салаты, баклажаны, другие овощи», — показывают содержимое пакета люди.

На деоккупированных территориях семяна и рассада сейчас самый дефицитный товар. «Раньше никогда не сажала, но в этом году хочу попробовать, понимаем, что будет очень тяжело», — говорит Галина, также стоящая в очереди.

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Анна берет семена и имеет план по перестройке своей земли у дома. «На этом участке никогда не было грядок, здесь росли декоративные кусты и цветы, но в этом году цветником придется пожертвовать в пользу овощей, так решили хозяева», – говорит Анна и выкапывает свои цветы, их место займут огурцы и помидоры.

Сады победы – всеукраинская кампания. Ее цель — призвать украинцев использовать каждый клочок земли возле многоэтажек, на балконах, на приусадебных участках, засаживать необрабатываемые огороды.

Общины должны произвести ревизию своих земель и отдать под засев все возможные участки фермерам и аграрным хозяйствам. Во время Первой и Второй мировых войн своих граждан в сады побед приобщали в США, Британии, Канаде, Австралии. Тогда это помогло странам избежать продовольственного кризиса.

«Каждый на своем месте или это домохозяйство, или это фермерское хозяйство все эти земли должны обрабатываться для того, чтобы было достаточно пищевых продуктов в Украине. Несмотря на то, что они бомбят склады. Этого не произойдет, у нас будет достаточно выращено продуктов», — говорят чиновники.

30% земель не будут засеяны в этом году. Херсонщина, Николаевщина, Донетчина, Луганщина — регионы, где выращивали львиную долю зерна, овощей, фруктов — без привычных урожаев. Именно поэтому хозяйство Василия на Прикарпатье распахивает землю, как пустовала. В прошлом году здесь обрабатывали 15 гектаров, ныне 25 гектаров.

Традиционно сажали пшеницу, ячмень и сою. От сои впервые отказались в пользу гречихи. «Никогда не сеяли гречку, впервые сеем. Должны рисковать, потому что нужно», — говорит фермер.

Потому что нужно обеспечить украинцев продовольствием во времена, когда плодородные земли востока засевают боеприпасами.

"Сады победы": в деоккупированных селах люди берутся за лопаты и сажают овощи

Владимир с семьей тоже хочет приобщиться. Из-за войны взялся обрабатывать огород соседей, выехавших за границу. «Раньше мы сажали 4 сотки на свои нужды, а сейчас 9», – говорит он.

Все засадили картофелем, так они смогут прокормить свою семью — у Владимира трое детей и еще минимум три семьи. Каждый может внести свой вклад в победу даже если не имеет никакого опыта.

Дмитрий возле новенького, но иссеченного осколками таун-хауса на Киевщине никогда в жизни ничего не сажал. «Здесь уже базируется чеснок и лук, центр оккупировал картофель», – показывает свой огород мужчина.

Дмитрий увез жену и детей в Польшу. Он не без сожаления перекапывает газон, который только начинает сходить. Сегодня удалось купить рассаду перца и помидоров. Это его личный маленький сад победы. Дмитрий надеется, когда поспеют помидоры и перец его дети смогут оценить первые папы попытки в огородничестве. «Очень хочется, чтобы они вернулись, когда у нас были помидоры и перчик. Чтобы мы пробовали их вместе», – уверяет мужчина.

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