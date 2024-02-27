Украинцы – на грани потери государства: Найем предупредил об угрозе

Украинцы сейчас находятся на грани потери государства. Эта угроза настолько реальна что, "май уже не кажется украинским".

Такое мнение ветеран ВСУ, адвокат Масси Найем выразил в интервью Deutsche Welle.

Найем ответил на вопрос, стоит ли мобилизовать в армию только мотивированных мужчин. Он отметил, что следует повзрослеть и понять, какие угрозы стоят перед государством.

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"Мы сейчас на грани потери государства. Это не вероятность, которая очень далека. Это не про ядерку – возможно, будет, возможно, не будет. Это вполне реальные угрозы. Эти угрозы настолько реальны, что, условно говоря, май месяц для меня не кажется украинским, если определенные вещи сейчас не случатся. То есть совершенно очевидно, может случиться, что в мае месяце вам нужно будет планировать жить в другой стране, если вы патриот, потому что жить с русней здесь вы не сможете", – высказался ветеран.

"Так что ты теперь должен выбрать. Мотивацию ты сам или включишь у себя и будешь защищать свое государство. Ну, или поезжай к полякам", — добавил Найем.

К слову, экс-замминистра обороны Украины Виталий Дейнега заявил, что третий год войны будет очень непростым для страны. Он заявил, что украинцам "следует проснуться", потому что в противном случае есть реальная угроза проиграть войну.

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