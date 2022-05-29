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Украинцы на временно оккупированных территориях могут использовать VPN-сервисы: ЦПД предоставил список

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Украинцы на временно оккупированных территориях могут использовать VPN-сервисы: ЦПД предоставил список

Фото: Associated Press

Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает фейки и сообщает, что украинцы на временно оккупированных территориях, подключенных к российским сетям, могут использовать VPN-сервисы.

При подключении к VPN создается защищенный канал между устройством пользователя и VPN-сервером, поэтому ваш интернет-провайдер не узнает ваше местоположение и веб-ресурсы, которые вы посетили.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦПИ.

Фейк

Если я установлю VPN, ФСБ все равно увидит, что я смотрю в интернете!

Правда

Не все VPN-сервисы полностью защищают ваш интернет-трафик.

Поэтому в случае, если пользуетесь бесплатным VPN

  • Проверьте репутацию сервиса в поисковике – не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных.
  • Не используйте российские и белорусские VPN-сервисы.

Приводим несколько VPN-сервисов, рекомендуемых специалистами:

  • ExpressVPN
  • Surfshark
  • PrivateInternetAccess
  • CyberGhostVPN
  • NordVPN
  • ProtonVPN

Напомним, ВСУ получили мобильный полевой госпиталь от Эстонии и Германии.

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