"Украинцы не должны погибать из-за того, что кто-то не может найти смелость, чтобы передать необходимое оружие", — Зеленский

"Украинцы не должны погибать из-за того, что кто-то не может найти смелость, чтобы передать необходимое оружие", — Зеленский

Президент подчеркнул, что повсюду будет подчеркивать, что никто не имеет права использовать жизнь украинцев, чтобы спасти какие-либо доходы в России или общие с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели будет выступать в парламентах стран-партнеров Дании, Норвегии, Нидерландов, Греции, Австралии.

"Важно, что это выступления не просто перед политиками, это выступления перед обществами. Перед миллионами людей, которые хотят услышать Украину и готовы услышать ее, чтобы помочь, поддержать. Которые чувствуют, что мы боремся за нашу общую свободу. Одну для всех людей на нашей земле", — заявил он в видеообращении.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 33-го дня войны

Президент подчеркнул, что повсюду будет подчеркивать, что никто не имеет права использовать жизнь украинцев, чтобы спасти какие-либо доходы в России или общие с Россией. И украинцы не должны гибнуть только потому, что кто-то не может найти в себе смелость, чтобы передать Украине необходимое оружие.

"Страх всегда делает соответственным. Если кто-то боится Россию, если боится принять необходимые важные для нас решения, в том числе для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию, снаряды, то это делает этих людей соответственными за катастрофу, которую российские войска создали в наших городах", — сказал он.

Ибо, если могли спасти – должны были спасти.

"Народы Европы, народы мира точно меня услышат и точно поддержат. А всем политикам следует подумать уже сейчас, что у них останется, если они не будут соответствовать позиции своего народа", – резюмировал Зеленский.

Также Зеленский сообщил о содержании переговоров с лидерами государств-партнеров, которые он проводил в понедельник, 28 марта.

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