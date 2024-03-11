"Украинцы не могут прекратить защищаться": Постоянный Синод УГКЦ обнародовал заявление после слов Папы Римского

Епископы Постоянного Синода Украинской греко-католической Церкви на заседании в США выступили с заявлением по поводу недавних высказываний Папы Римского о "белом флаге" и начале переговоров Украины с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

"Сегодня мы не хотим останавливаться на словах Папы, а стремимся еще раз подчеркнуть позиции жертв российского вторжения в Украину. Речь идет о позиции большинства украинцев. Каждому, кто живет в Украине, понятно, что сейчас Украина, как мы неоднократно заявляли в Вашингтоне, Филадельфии и Нью-Йорке, говоря представителям власти, украинской громады в США и широкой общественности, изранена, но несокрушима, усталая, но устойчива", – говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что украинцы не могут прекратить защищаться, потому что капитуляция означает их смерть, а намерения Владимира Путина и России понятны. И это не только он: 70% населения России поддерживает геноцидную войну, в том числе патриарх Кирилл и руководство Русской Православной Церкви.

"Высказанные цели воплощаются в конкретных действиях. В сознании Путина не существует Украины, украинской истории, языка, независимой украинской религиозной жизни. Все украинское, по его мнению, – это идеологические конструкции, которые должны быть уничтожены. В его голове Украина – это не реальность, а просто "идеология", которую он одновременно очерчивает как "нацистскую"... Военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке, Изюме и других городах, которые оккупировали российские войска, продемонстрировали украинцам и всем людям доброй воли четкую цель этой войны: уничтожить Украину и украинцев...Также следует добавить, что любая российская оккупация украинской территории приводит к уничтожению Украинской Греко-Католической Церкви, любой независимой Украинской Православной Церкви, а также к подавлению других религий и всех институций и проявлений культуры, не поддерживающих российского господства... Украинцы будут защищаться. Они знают, что другого выбора у них нет", — отметили в заявлении Постоянного Синода УГКЦ.

Напомним, глава УГКЦ отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" и переговорах с РФ.

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