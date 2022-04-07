"Украинцы не видели такой жестокости со времен вторжения нацистов во время Второй мировой войны" — Зеленский

"Украинцы не видели такой жестокости со времен вторжения нацистов во время Второй мировой войны" — Зеленский

Российские оккупанты не жалеют никого и убивают женщин и детей.

Президент Владимир Зеленский в интервью индийскому изданию Republic Media Network рассказал, что сейчас самая главная задача для Украины – это спасти больше людей.

Российские оккупанты безжалостно убивают гражданских. По словам президента, украинцы не видели такой жестокости со времен вторжения нацистов во время Второй мировой войны.

"Каждый день и ночью мы думаем только об одном – как спасти как можно больше людей. Как помочь всем, кому можем, чтобы пережить жестокое вторжение России. Вторжение, которое уже привело к гибели тысяч украинцев. Застреленных, замученных, убитых ракетами, авиабомбами, танками. Российские военные не жалеют никого — ни женщин, ни детей. Украинцы не видели такой жестокости со времен вторжения нацистов во время Второй мировой войны", — подчеркнул президент.

Зеленский раз рассказал, что оккупанты убивали гражданских в Буче ради развлечения. Они совершали зверства, пытали людей, насиловали в Ирпене, Мариуполе. Харьков российские военные каждый день обстреливают артиллерией. Президент Украины подчеркнул, что не желает ни одному народу пережить подобное.

"Не дай Бог еще какому-нибудь народу это пережить. Пережить, как в Буче российские солдаты убивали людей прямо на дорогах – ради развлечения. Как в Ирпене насиловали несовершеннолетних девушек и душили их потом, как опытные убийцы. Как в Мариуполе выстрелами гнали по улице маленькую девочку. Потому что для них допустимо – охотиться на людей, это для них весело… Как в Харькове убивали обычных мирных жителей города десятками в минуту, обстреливая из реактивной артиллерии жилые многоэтажки… Когда видишь столько смертей каждый день… Надеешься и веришь, что удастся спасти хотя бы тех, кому сочувствуешь особенно. Хотя бы тех, кто точно не может быть замешан ни в каких спорах взрослого мира, ни в каких конфликтах", — рассказал Зеленский.

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