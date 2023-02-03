Украинцы очень активно вступают в штурмовые бригады "Гвардия наступления" для усиления Сил обороны — МВД

По словам чиновника, люди, которые уже присоединились к подразделениям "Гвардия наступления", имеют боевой опыт.

Украинцы очень активно подают заявки в штурмовые бригады "Гвардию наступления", которые направят на усиление Сил обороны и освобождение оккупированных территорий.

Об этом рассказала во время телемарафона заместитель министра внутренних дел Екатерины Павличенко.

"У нас эта рекрутинговая кампания стартовала буквально в четверг, но я знаю, что уже очень активно подаются заявки, анкеты. Поступает действительно много звонков на горячую линию, которая была создана специально для формирования этих бригад. Открытый набор и для парней, и для девушек "Прежде всего, это должны быть мотивированы люди, которые готовы освобождать территории", — заявила она.

По словам должностного лица, люди, уже присоединившиеся к подразделениям "Гвардия наступления", имеют боевой опыт, в том числе по деоккупации территорий. Впрочем, как она подчеркнула, что это не является обязательным условием для вступления в ряды.

Что известно о вновь созданных бригадах "Гвардия наступления"

МВД решило создать штурмовые бригады "Гвардия наступления". Они будут направлены на усиление сил обороны и освобождение оккупированных территорий. Как сообщил и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко, основу подразделений будут составлять полицейские, пограничники, нацгвардейцы, "люди, прошедшие горнило 2014-2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году".

Записаться можно онлайн, заполнив анкету и в течение часа перезвонит оператор и проконсультирует, в какой рекрутинговый пункт прийти, их по Украине уже больше 140. Адреса этих пунктов есть на сайте, каждый доброволец может прийти в ближайший пункт.

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