Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение боевого дня выполнено около 130 огневых задач.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Потери врага в живой силе – 44 россиянина.

В дополнение к самолету и вертолету, уничтожен вражеский танк, два миномета и 3 единицы автобронетехники. В Бериславском районе наши ракетчики утилизировали два склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага.

Получено подтверждение о результативном предварительном попадании по понтонной переправе с вражеской военной техникой.

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Напомним, что ранее ВСУ ликвидировали еще 320 кафиров. В общей сложности по состоянию на утро 27 октября общие боевые потери среди личного состава РФ составляют около 69 220 человек.

А в Сватовском районе украинские защитники уничтожили казарму с оккупантами. По его данным, удалось ликвидировать не менее 60 российских солдат.

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