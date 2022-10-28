Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинцы "отминусовали" вражеские самолет, вертолет, танк и два склада с боеприпасами

Дата публикации
Просмотры
115
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинцы "отминусовали" вражеские самолет, вертолет, танк и два склада с боеприпасами

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение боевого дня выполнено около 130 огневых задач.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Потери врага в живой силе – 44 россиянина.

В дополнение к самолету и вертолету, уничтожен вражеский танк, два миномета и 3 единицы автобронетехники. В Бериславском районе наши ракетчики утилизировали два склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага.

Получено подтверждение о результативном предварительном попадании по понтонной переправе с вражеской военной техникой.

Напомним, что ранее ВСУ ликвидировали еще 320 кафиров. В общей сложности по состоянию на утро 27 октября общие боевые потери среди личного состава РФ составляют около 69 220 человек.

А в Сватовском районе украинские защитники уничтожили казарму с оккупантами. По его данным, удалось ликвидировать не менее 60 российских солдат.

Читайте также:

Украинцы уже тестируют будущий ужас российских кафиров

Украинцы уже тестируют будущий ужас российских кафиров

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
115
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация