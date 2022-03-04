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Украинцы оттащили вражеский миномет прямо на мотоцикле и похвастались этим в Сети

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Украинцы оттащили вражеский миномет прямо на мотоцикле и похвастались этим в Сети

Это уже не первый раз украинцы быстро находят способы "обезоружить" российские войска.

Трое украинцев решили не оставить российский миномет без присмотра и забрали его "в хозяйство".

Соответствующее видео появилось в социальной Сети.

Мужчины сняли, как за мотоциклом с коляской тянут русское оружие. Мужчины еще угрожали оккупантам.

Это уже не первый раз украинцы быстро находят способы "обезоружить" российские войска.

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