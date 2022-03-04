Украинцы оттащили вражеский миномет прямо на мотоцикле и похвастались этим в Сети

Это уже не первый раз украинцы быстро находят способы "обезоружить" российские войска.
Трое украинцев решили не оставить российский миномет без присмотра и забрали его "в хозяйство".
Соответствующее видео появилось в социальной Сети.
Мужчины сняли, как за мотоциклом с коляской тянут русское оружие. Мужчины еще угрожали оккупантам.
Это уже не первый раз украинцы быстро находят способы "обезоружить" российские войска.
Бадасские украинские farmers являются unstoppable. Они captured a RU mortar now. #StandWithUkraine️ #UkraineUnderAttaск pic.twitter.com/dAe1rcJtxL— olexander scherba (@olex_scherba) 4 марта 2022