Украинцы отвоевывают позиции в Волчанске, оккупанты продвинулись возле Угледара – отчет ISW

Российские блогеры заявили, что армия РФ продвинулась на 1,5 км на восточной окраине Угледара и на 2 км вглубь вдоль фронта к северу от Пречистовки.

Украинские войска продолжали отвоевывать позиции в Волчанске в рамках своих контратакующих действий. В свою очередь российская армия наступала под Кременной, Торецком, Покровском и продвинулась в пределах и вокруг Угледара.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Курская операция

Силы обороны Украины 25 сентября продолжали наступательные действия в Глушковском районе Курской области, но подтвержденное продвижение не зафиксировано.

Российские источники утверждали, что их войска якобы отразили атаки ВСУ к югу и юго-западу от Глушково вблизи Нового Пути и Веселого.

Украинские силы 25 сентября продолжали наступательные действия на окраинах своего плацдарма на Курщине, но подтвержденного продвижения не было.

По сообщению российских источников, бои продолжались вблизи Краснооктябрьского, возле Любимовки, Дарино, Николаево-Дарино, Ольговки и Плехова.

Российские войска 25 сентября продолжили контратаки вдоль "украинского выступления", но не сделали никакого подтвержденного продвижения.

Бои в Харьковской области

Украинские войска продолжали отвоевывать позиции в Волчанске Харьковской области. Геолокационные кадры за 25 сентября свидетельствуют о том, что защитники возобновили позиции в пределах Волчанского агрегатного завода в центре города.

Также Силы обороны Украины наступали в северо-восточной части Волчанска со стороны Тихого по улицам Щорса и Свердлова.

Российские "военкоры" в большинстве своем признали возвращение под украинский контроль Агрегатного завода, но утверждали, что ВСУ смогли взять завод якобы с относительной легкостью, поскольку оккупанты вышли из этого района, а завод был в основном разрушен из-за ударов. В свою очередь, украинские военные источники сообщили, что операция по деоккупации завода была результатом тщательного планирования и длилась неделю.

"Военкоры" также утверждали, что ВСУ проводили контратаки в Волчанске и вокруг него, а также вблизи Глубокого и Липцев.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали вблизи Волчанска и Тихого.

Ситуация на фронте в Луганской области

Армия РФ недавно продвинулась вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная на фоне наступательных операций в этом районе 24 и 25 сентября.

Геолокационные кадры за 22, 24 и 25 сентября указывают на то, что захватчики продвинулись на запад вдоль трассы O-130505 на северо-запад Макеевки и на запад на улицу Ленина в центре Невского.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг 24 и 25 сентября атаковал в районе Синьковки, возле Кругляковки и Песчаного, возле Глушковки, Лозовой, Стельмаховки, Макеевки, Новосадово, Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Заречного, Тернов, Грековки и Торского.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 25 сентября заявил, что российские подразделения продвигаются к реке Оскол (юго-восточнее Купянска).

Боевые действия в Донецкой области

Российские войска 25 сентября продолжали ограниченные наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки и Верхнекаменского, но продвижения не было.

Враг также продолжил наступление в районе Часова Яра, но не продвинулся.

Российские блогеры утверждали, что их армия продвигается в районе "Клешни" к северо-западу от Клещиевки и в направлении Ступочек к югу от Часова Яра. Однако аналитики не наблюдали продвижения россиян в этих районах.

В Генштабе ВСУ информировали, что оккупанты атаковали в районе Калиновки, Григорьевки и Миньковки, возле Клищиевки, возле Ступочек и Белой Горы.

Оккупанты в последнее время незначительно продвигались на Торецком направлении. На геолокационных кадрах от 24 сентября видно, что россияне продвигались по улице Воли в северо-западной части Северного.

Российские "военкоры" 24 и 25 сентября заявляли, что войска РФ ведут бои на улице Лесной в Торецке в условиях интенсивных уличных боев.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг атаковал вблизи Торецка, возле Нью-Йорка, Нелиповки и в направлении Щербиновки.

Российская армия незначительно продвинулась к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что враг продвинулся севернее Цукуриного, а российские блогеры утверждали о продвижении дальше к северу и востоку от населенного пункта.

Российские "военкоры" рассказывали, что захватчики также продвинулись дальше к югу от Селидово, к востоку от Желанного Второго, а также вблизи Невельского и Украинска.

Российские блогеры также утверждали, что их войска якобы вытесняют ВСУ из района Невельское – Желанное Первое – Желанное Второе, и что оккупанты захватили Николаевку и готовятся к дальнейшим наступательным операциям против Мирнограда.

В течение 24 и 25 сентября российские силы также продолжали наступательные действия в районах Зеленого Поля, Новоторецкого и Воздвиженки, Красного Яра, Лисовки, Новогродовки, Мариновки и Горняка.

Как заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, захватчики разрушили два из трех мостов в Покровске. Он также сообщил, что российские войска обстреливают дороги, ведущие из города.

Сообщается, что россияне захватили Острое во время продолжения наступательных операций к западу от Донецка 25 сентября.

Российские блогеры утверждали, что их войска также продвинулись дальше к западу от Острого, близ Красногоровки и пытаются тактически окружить ограниченные украинские силы, действующие у пруда между Красногоровкой и Георгиевкой.

Враг также 24 и 25 сентября продолжал атаки вблизи Екатериновки, Георгиевки и Дальнего.

Сообщается, что оккупанты продвинулись в пределах и вокруг Угледара. Российские блогеры утверждали, что армия РФ захватила улицу Десантников, 13 в восточной части Угледара и продолжала наступление на западном и восточном флангах города, в том числе продвинувшись на 1,5 км на восточной окраине Угледара и на 2 км вглубь вдоль фронта шириной 4 км севернее Пречистовки (к западу от Угледара).

Один российский "военкор" рассказывал, что шахта "Южнодонбасская" №1 северо-восточнее Угледара и территория восточнее шахты являются спорной "серой" зоной. Но Машовец заявил, что россияне, вероятно, захватили саму шахту, продвинулись вплотную к восточной окраине Угледара и к северу от реки Кашлагаш к западу от Угледара.

Командир отряда беспилотников ВСУ, действовавшего вблизи Угледара, заявил, что враг прекратил прямой штурм Угледара, в то же время ведет наступательные действия на флангах Угледара из Павловки, Пречистовки и Водяного.

Российские и некоторые западные источники заявили, что защищавшие Угледар части украинского гарнизона якобы начали отступать от города. Украинские официальные лица не комментировали эти заявления и аналитики ISW не могут независимо подтвердить такие сообщения.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боевых действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 25 сентября.

Карта боев в районе Угледара Донецкой области/Карта: ISW

Ситуация на юге

25 сентября позиционные бои продолжались на западе Запорожской области в районе Новоандреевки и Каменского. Подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Сообщается, что 25 сентября Силы обороны Украины нанесли удар с HIMARS по российскому командному пункту в неопределенном месте на оккупированной части Запорожской области.

В Генштабе ВСУ 24 и 25 сентября заявляли, что российские войска несколько раз атаковали на Херсонском направлении, предположительно в районе восточного берега и островов в дельте реки Днепр.

Напомним, в Угледаре критическая ситуация: враг начал штурм города, пытается его сравнять с землей и взять в окружение бойцов 72-й бригады, держащих оборону.

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