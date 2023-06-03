Украинцы платят за газ по разным поставщикам: кто предлагает более низкие тарифы

Большинство семей в Украине покупают голубое топливо у "Нефтегаза" по тарифу 7,96 грн за кубометр. Тем не менее, некоторые поставщики предлагают более низкий тариф.

Об этом пишет издание "Газправда".

98% всех бытовых потребителей пользуются услугами "Нафтогаза".

"Лишь 2% семей остались со старыми поставщиками газа. Дело в том, что после начала полномасштабной войны государственная компания фактически стала единственной, которая может обеспечить необходимое количество относительно дешевого голубого топлива для населения", — говорится в сообщении.

Другие поставщики часто не берут новых клиентов, однако цены у них могут быть ниже.

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"Например, "Эра Людям" каждый кубометр продает за 7,7 грн. А "Энерджи Трейд Груп" предлагает голубое топливо по цене 7,79 грн. Есть и те, у кого газ дороже, чем у "Нафтогаза". Например," Ритейл Сервис "каждый кубометр продает за 9,99 грн", — пишет издание.

Добавим, доплаты получат пенсионеры, перерасчет пенсий которым был произведен раньше.

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