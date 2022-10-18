Украинцы помогли ВСУ уничтожить нескольких российских генералов – СБУ

По словам Ильи Витюка, такой результат стал возможен благодаря мужеству и сопротивлению обычных украинцев, которые, рискуя своей жизнью, фотографировали и посылали информацию.

Обычные украинские помогли уничтожить сотни единиц вражеской техники и нескольких российских генералов. Люди присылали фото расположения кафиров через специальный чат-бот.

Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Через наш бот поступило более 100 тысяч сообщений о перемещении врага! Мы уточняли и проверяли эту информацию через агентурные возможности, операторов БПЛА и дронов, сравнивали со данными со спутников и пересылали в артиллерию ВСУ. В результате – многие сотни результативных попаданий по большим колоннам техники, уничтожен не один генерал РФ", – заявил Витюк.

По словам начальника Департамента кибербезопасности СБУ, такой результат стал возможен благодаря мужеству и сопротивлению обычных украинцев, которые, рискуя своей жизнью, фотографировали и присылали информацию.

Также Витюк напомнил, что на этот чат-бот можно сообщать данные о коллаборантах, преступлениях, связанных с фейковыми "референдумами" РФ на временно оккупированных территориях, фактах мародерства и военных преступлениях россиян.

Напомним, по словам Ильи Витюка, победа Украины может состояться уже в краткосрочной перспективе. По его мнению, сейчас существуют два наиболее вероятных сценария завершения войны в Украине. Первый – государственный переворот в России, в результате которого Путина сместят с поста президента. А второй – полный и безапелляционный разгром русских войск на фронте.

Потери россиян на 17 октября: ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов

Читайте также: