Украинские военные овладели ПВО Patriot – детали

США в рамках помощи передала Украине систему Patriot. Украинские военные уже прошли обучение и овладели оружием, больше деталей читайте ᐅТСН.ua.

Украинские военные, прибывшие в США для освоения управления системой ПВО Patriot, уже заканчивают обучение.

Об этом сообщает издание CNN.

Американские военные заявили, что украинцы очень быстро всему учатся, даже в условиях ускоренного курса, поэтому им предоставили дополнительную интенсивную подготовку, которая не всегда доступна даже прошедшим курс американским коллегам.

"Наша оценка такова, что украинские солдаты поражают и очень быстро учатся благодаря своим широким знаниям в области противовоздушной обороны и опыта в зоне боевых действий", — сказал бригадный генерал Шейн Морган.

Таким образом, система ПВО Patriot будет развернута в Украине уже через несколько недель, что намного раньше, чем предполагалось изначально. Это предоставит стране дополнительную защиту от российских ракет, в которых Украина нуждается с самого начала полномасштабного вторжения.

При этом в США отметили, что две системы Patriot, которые получат украинцы, не смогут полноценно закрыть все небо над страной, однако она гораздо лучше тех систем защиты, которые сейчас используют силы противовоздушной обороны.

Также читайте Украина может получить системы Patriot раньше — Минобороны США

А американские военные заявили, что группа из 67 мужчин и женщин в Форт-Силл, штат Оклахома, тренировались с 7 утра до 6 вечера шесть дней в неделю в течение 10 недель. Все они были отобраны украинскими военачальниками для обучения в США, поскольку имеют хороший опыт и образование.

"Я думаю, что только благодаря их боевому опыту дома они смогли очень легко усвоить вещи – лучшее, что я видел до сих пор, а я тренировал множество стран", — сказал один из американских тренеров CNN.

Один из чиновников Министерства обороны США подчеркнул, что в Форт-Силл прибыли люди с опытом, а один из командиров подразделения уже успел сбить не одну российскую ракету с начала войны.

"Для меня было большой честью встретиться с этими воинами, – сказал высокопоставленный представитель Форт-Силл. – Их истории были ужасны и удивительны одновременно. И я думаю, что мы научились у них настолько же, насколько научили их".

Напомним, ранее сообщалось, что в США сообщили, что предоставят Украине основные боевые танки Abrams M1A1. Это базовая версия танка старше M1A2. Оружие доставят уже к осени 2023 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США считают, что российские войска смогут попытаться начать новое наступление в Украине уже в ближайшие недели. Оккупанты, вероятно, могут совершать атаки по нескольким направлениям.

Читайте также: