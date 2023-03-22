Украинские военные овладели ПВО Patriot – детали

США в рамках помощи передала Украине систему Patriot. Украинские военные уже прошли обучение и овладели оружием, больше деталей читайте ᐅТСН.ua.
Украинские военные, прибывшие в США для освоения управления системой ПВО Patriot, уже заканчивают обучение.
Об этом сообщает издание CNN.
Американские военные заявили, что украинцы очень быстро всему учатся, даже в условиях ускоренного курса, поэтому им предоставили дополнительную интенсивную подготовку, которая не всегда доступна даже прошедшим курс американским коллегам.
"Наша оценка такова, что украинские солдаты поражают и очень быстро учатся благодаря своим широким знаниям в области противовоздушной обороны и опыта в зоне боевых действий", — сказал бригадный генерал Шейн Морган.
Таким образом, система ПВО Patriot будет развернута в Украине уже через несколько недель, что намного раньше, чем предполагалось изначально. Это предоставит стране дополнительную защиту от российских ракет, в которых Украина нуждается с самого начала полномасштабного вторжения.
При этом в США отметили, что две системы Patriot, которые получат украинцы, не смогут полноценно закрыть все небо над страной, однако она гораздо лучше тех систем защиты, которые сейчас используют силы противовоздушной обороны.
А американские военные заявили, что группа из 67 мужчин и женщин в Форт-Силл, штат Оклахома, тренировались с 7 утра до 6 вечера шесть дней в неделю в течение 10 недель. Все они были отобраны украинскими военачальниками для обучения в США, поскольку имеют хороший опыт и образование.
"Я думаю, что только благодаря их боевому опыту дома они смогли очень легко усвоить вещи – лучшее, что я видел до сих пор, а я тренировал множество стран", — сказал один из американских тренеров CNN.
Один из чиновников Министерства обороны США подчеркнул, что в Форт-Силл прибыли люди с опытом, а один из командиров подразделения уже успел сбить не одну российскую ракету с начала войны.
"Для меня было большой честью встретиться с этими воинами, – сказал высокопоставленный представитель Форт-Силл. – Их истории были ужасны и удивительны одновременно. И я думаю, что мы научились у них настолько же, насколько научили их".
Напомним, ранее сообщалось, что в США сообщили, что предоставят Украине основные боевые танки Abrams M1A1. Это базовая версия танка старше M1A2. Оружие доставят уже к осени 2023 года.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США считают, что российские войска смогут попытаться начать новое наступление в Украине уже в ближайшие недели. Оккупанты, вероятно, могут совершать атаки по нескольким направлениям.
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