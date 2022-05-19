Украинцы после 9 мая начали массово возвращаться домой: на границах очереди из сотен машин

На украино-польской границе очереди, но не на выезд, а на въезд, потому что украинцы массово возвращаются домой.

Едут автомобилями, автобусами и переходят через пешую границу. Возвращаемая география разная — от Донетчины до Львовщины. И ежесуточно это около 20 тысяч человек, говорится в ТСН.

«Твой муж на войне, ты от него очень далеко, это очень тяжело», — говорит Анна из Донбасса, которая полтора месяца назад вместе с шестью детьми выехала в Чехию искать убежище.

"Нас хорошо приняли, мы жили у пастора, у него при церкви свой дом", — рассказывает она.

Но тоска по родному дому неотразима. Хотя там до сих пор есть риск опасности, больше быть за границей не смогла.

«Домой очень хочется, свой дом, это свой дом, своя страна, цветы… Очень тяжело. Мой дом стоит, живенький, родители ухаживают, недавно звонили по телефону, говорили, что можешь возвращаться домой, ничего не бояться, «у тебя уже огород засеян», — рассказывает Анна.

Выбор мамы понравился и детям, потому что очень скучали за отцом и дедушкой с бабушкой.

Каждый день только через львовские пункты пропуска на родину возвращается от 16 до 22 тысяч украинцев. Следуют через пеший переход, едут легковыми машинами и рейсовыми автобусами, которые несмотря на то, что курсируют ежедневно — заполнены до отказа.

Светлана из Кривого Рога в Чехии была вместе с дочерью, невесткой и внуком. За возвращения проголосовали все до одного. Сейчас к ощущению радости присоединяется ярость на врага. «Пусть он сдохнет, тварь, вместе со своими орками, наши ребята выгонят его. Многие люди, в кого некуда возвращаться, Харьков, очень много было там людей. Приедем все, будем строить заново», – говорит Светлана.

На всех пунктах пропуска в сторону Украины очереди по несколько сотен автомобилей. «Сейчас в пунктах пропуска Смольница, Шегини и Краковец въезд в Украину ожидает от 150 до 370 легковых автомобилей. С 24 февраля через государственную границу на Львовщине вернулось 931 тысяча граждан», — отмечает офицер пресс-службы Львовского пограничного отряда Александра Кучковчька.

Это самое массовое возвращение украинцев с начала полномасштабного вторжения. Количество возвращающихся людей начало расти после 9 мая. Все говорят одно, где бы ни был, а дома – лучше.

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