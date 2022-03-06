Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат от государства по 6500 гривен помощи

Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат от государства по 6500 гривен помощи

На это было выделено 21,5 млрд грн.

Правительство урегулировало выплату единовременной материальной помощи застрахованным лицам в связи с утратой части заработной платы (дохода), работы (экономической деятельности) вследствие боевых действий.

Согласно постановлению КМУ №199 от 4 марта, такая помощь в сумме 6,5 тыс. грн будет выплачиваться в рамках программы «єПідтримка».

Помощь оказывается следующим застрахованным лицам:

работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом;

физическим лицам – предпринимателям (ФЛП).

Для получения помощи ФЛП должны одновременно соответствовать двум признакам:

состоять на учете как плательщики ЕСВ в административно-территориальных единицах, включенных в перечень, утвержденный Кабмином по представлению ГСЧС.

предоставили налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год.

В связи с введением этой выплаты, правительство сократило расходы по ряду бюджетных программ на общую сумму в 21,905 млрд грн и направило средства в Резервный фонд, а также выделило на программу «єПідтримка» 21,45 млрд грн.

Ранее Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.