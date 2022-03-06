Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат от государства по 6500 гривен помощи

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат от государства по 6500 гривен помощи

УНИАН

На это было выделено 21,5 млрд грн.

Правительство урегулировало выплату единовременной материальной помощи застрахованным лицам в связи с утратой части заработной платы (дохода), работы (экономической деятельности) вследствие боевых действий.

Согласно постановлению КМУ №199 от 4 марта, такая помощь в сумме 6,5 тыс. грн будет выплачиваться в рамках программы «єПідтримка».

Помощь оказывается следующим застрахованным лицам:

  • работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом;
  • физическим лицам – предпринимателям (ФЛП).

Для получения помощи ФЛП должны одновременно соответствовать двум признакам:

  • состоять на учете как плательщики ЕСВ в административно-территориальных единицах, включенных в перечень, утвержденный Кабмином по представлению ГСЧС.
  • предоставили налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год.

В связи с введением этой выплаты, правительство сократило расходы по ряду бюджетных программ на общую сумму в 21,905 млрд грн и направило средства в Резервный фонд, а также выделило на программу «єПідтримка» 21,45 млрд грн.

Ранее Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация