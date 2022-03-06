Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат от государства по 6500 гривен помощи

На это было выделено 21,5 млрд грн.
Правительство урегулировало выплату единовременной материальной помощи застрахованным лицам в связи с утратой части заработной платы (дохода), работы (экономической деятельности) вследствие боевых действий.
Согласно постановлению КМУ №199 от 4 марта, такая помощь в сумме 6,5 тыс. грн будет выплачиваться в рамках программы «єПідтримка».
Помощь оказывается следующим застрахованным лицам:
- работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом;
- физическим лицам – предпринимателям (ФЛП).
Для получения помощи ФЛП должны одновременно соответствовать двум признакам:
- состоять на учете как плательщики ЕСВ в административно-территориальных единицах, включенных в перечень, утвержденный Кабмином по представлению ГСЧС.
- предоставили налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год.
В связи с введением этой выплаты, правительство сократило расходы по ряду бюджетных программ на общую сумму в 21,905 млрд грн и направило средства в Резервный фонд, а также выделило на программу «єПідтримка» 21,45 млрд грн.
Ранее Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.