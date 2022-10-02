"Украинцы правы, потому что защищают свою землю": верховный лама Калмыкии выступил с критикой войны Путина

Верховный лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче заявил, что правда в войне — на стороне Украины, поскольку она защищает свою землю и свой народ. Это первое публичное выступление столь высокого уровня от лидера распространенных в России конфессий.

Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

Верховный лама назвал ненужной войну, развязанную РФ, особенно в XXI веке.

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"Все хотят жить мирно, спокойно, каждая страна хочет развиваться... Думаю, что украинская сторона, конечно, действительно права – она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права. Это очень трудно сказать, это я не могу", – заявил Тело Тулку Ринпоче.

Религиозный лидер объяснил, что все это время не хотел комментировать войну РФ против Украины, чтобы "не портить отношения между властью и нашими буддистами".

Верховный лама считает, что лидеры буддийских общин России, публично поддерживающие войну против Украины, на самом деле вряд ли так считают искренне, если являются настоящими буддистами.

Напомним, 24 сентября бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж обратился к жителям страны-агрессораРоссии и призвал их не бороться против украинцев. На фоне частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, политик предложил бурятам, тувинцам и калмыкам сбегать в Монголию во избежание принудительного призыва. Он также призвал находящихся на территории Украины российских военных не стрелять в местных жителей и не забирать у них свободу.

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